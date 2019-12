El interventor plantea reducir el número de organismos del Ayuntamiento de Málaga

La necesidad de reducir el número de entes que conforman la estructura del Ayuntamiento de Málaga se pone nuevamente sobre la mesa. La situación es tal que el interventor incluye este asunto en el informe elaborado al Presupuesto municipal de 2020. De manera precisa recomienda que el Consistorio se plantee "reducir en número, fusionar o participar en menos entes para una mejor racionalización organizativa".

Un apunte que, tal y como señala el alto funcionario, ya fue expresado en otro informe el pasado 21 de noviembre. En concreto, cree "elevado" el número de organismos, sociedades y fundaciones que forman parte del holding municipal, cuantificándolas en más de veinte. No obstante, la sugerencia no es nueva. La misma viene siendo realizada por el interventor en los últimos años.

El concejal de Hacienda, Carlos Conde, incidió en que se trata de una "recomendación" y recordó que desde que se viene haciendo este planteamiento, el Ejecutivo está actuando. En este sentido, citó el caso del Instituto Municipal del Libro, la Agencia de la Energía, el Patronato Botánico de la Concepción y el Instituto del Taxi. "Y vamos a seguir en ese proceso, pero hay que hacerlo con cabeza, porque tiene que producir una mejora en la eficiencia", expuso, apuntando que se tienen que tomar en consideración otros detalles como la compatibilidad de los convenios.

Dudas en materia laboral El interventor también pone en cuestión en su informe ciertas decisiones en materia de personal. Algo que ya fue objeto de apuntes en los ejercicios pasados. En concreto, recomienda la aprobación de un nuevo texto de convenio/acuerdo para el Ayuntamiento, dado que el mismo se viene prorrogando de manera sucesiva. "Hay artículos en el convenio/acuerdo actual que pueden no tener cabida en el actual sistema retributivo de empleados públicos locales", expone. De manera específica, señala el caso de "ciertas gratificaciones por años de servicio o prestaciones de discapacidad más allá en el tiempo de jubilación del trabajador y fondo de actividades socioculturales que lo pueden hacer antieconómico". También alude a la existencia de un informe de mayo de 2019 en el que se pusieron de manifiesto "ciertas debilidades en materia de productividad". Asimismo, señala que en la plantilla aparecen plazas cubiertas en interinidad, algunas de las cuales tienen más de siete años de antigüedad, "con el consiguiente sinsentido que acarrea el no haberse cubierto de forma definitiva en un plazo razonable de tiempo".

De hecho, se da la circunstancia de que el conjunto de observaciones que hace Intervención en su análisis de las cuentas proyectadas para el año próximo vienen a ser una especie de copia de las que con anterioridad ya hizo sobre las previsiones económicas de 2018 y 2019.

Otra de las cuestiones en las que insiste el interventor en cuestionar el que se incluyan gastos relativos a subvenciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) de cooperación internacional y otros "que pueden no ser propios, como algunos en materia de empleo, sin la existencia de un informe o compatibilidad sobre no duplicidad de gastos emitido por la Junta de Andalucía". A tenor de lo señalado, se trata de competencias propias de la Administración regional y no de la local.

En materia de subvenciones, precisa que es necesario y "obligatorio" que la Junta de Gobierno Local apruebe un plan estratégico para 2020 en el que se definan los objetivos a cumplir, la planificación y las fuentes de financiación antes de que se empiecen a otorgar las ayudas contempladas en el Presupuesto del año que viene.