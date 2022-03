“Hemos entrado en Málaga para aprovechar su potencial tecnológico”

La empresa española Sateliot va a ser la primera en dar cobertura móvil mundial a través de satélites en 2023. Esa tecnología será desarrollada en Málaga y Barcelona, en sendos centros de investigación y desarrollo. El CEO de esta compañía, Jaume Sanpera, ha concedido una entrevista a este diario explicando qué van a hacer.

–Van a poner en órbita la primera constelación para nanosatélites para 5G. ¿Qué implica eso para las empresas y los ciudadanos?

–Nosotros trabajamos con tecnología de internet de las cosas. No somos banda ancha ni telefonía móvil. Internet de la cosas es desde cosas muy mundanas conectadas como puede ser el collar de un perro para que no se pierda hasta contenedores de logística o sensores para la agricultura para saber, por ejemplo, la humedad o la temperatura de un determinado terreno. Casi todas las tecnologías en internet de las cosas son propietarias, es decir, que se inventa una compañía y que solo ella autoriza su uso. Y luego hay tecnología estándar que son las que usan los operadores móviles, por eso un teléfono móvil se puede utilizar con cualquier operador o un dispositivo de internet de las cosas. Nosotros estamos trabajando con tecnología estándar 5G IOT, que es la que utilizan más de 120 países en el mundo y ya existen más de 2.000 millones de dispositivos conectados. El problema de esta tecnología es la cobertura. Puedes utilizar todos los operadores móviles pero éstos solo tienen cobertura en el 10% del mundo. El 90% restante, incluidos los océanos, no tienen cobertura entre otras razones porque hay menos densidad de aplicaciones y no es rentable.

Nosotros, por primera vez en la historia, estamos extendiendo un estándar de dispositivos móviles al espacio a través de una constelación de satélites. Así habrá cobertura donde ahora no hay. Es un negocio superescalable porque todos los operadores móviles tienen clientes que, en determinados momentos, salen de la zona de cobertura. Con los contenedores marítimos, por ejemplo, pasa. Cuando están en el puerto están todos controlados pero cuando navegan se quedan sin cobertura y el operador logístico deja de saber si se ha abierto una puerta, si funciona la refrigeración, etcétera.

–¿Y nunca lo ha intentado nadie?

–No. Nosotros venimos del sector de tecnologías móviles y los estándares son la manera natural de conectar. Vemos los satélites de una forma diferente y nos da la oportunidad de hacer esto por primera vez en España y en el mundo. Es una innovación española.

–¿Cuándo se podrá poner en servicio?

–Aún no está hecho. Hemos lanzado un primer satélite con algunas pruebas de los desarrollos, pero nos queda mucho trabajo por hacer porque no es fácil colocarlo en un satélite que pasa por encima de nuestras cabezas a 24.000 kilómetros por hora. No funciona a la primera. Estamos adaptando el protocolo y el sistema de control de la constelación para que se pueda conectar automáticamente un usuario como si hiciera un roaming con un país extranjero. Es un proyecto largo que nos ocupará todo el 2022 y 2023 hasta que consigamos hacerlo definitivamente. Esperamos tener el servicio funcionando para finales de 2023.

–Entiendo que todos los operadores querrán trabajar con ustedes. ¿Tienen ya cerrados muchos acuerdos?

–Hemos cerrado ya algunos que todavía no son públicos. Sí le puedo decir que estamos cerrando acuerdos con operadores móviles que representan más de 1.000 millones de suscriptores en el mundo. Ningún operador nos ha dicho que no le interese. Estamos generando una nueva venta de un servicio que hasta ahora no tienen. Tienen cero coste de inversión y se sacan toda la presión de las Administraciones Públicas y de los grandes clientes que les presionan para tener más cobertura. Por ejemplo, en Andalucía es muy importante la agricultura y estamos desarrollando pivotes que nos están demostrando que se necesita un 50% menos de agua, de abono o un 40% menos de fertilizantes en función de la zona. Hay mucho beneficio en tener microcontrolado los cultivos. Ahora si una parcela necesita agua la regamos entera cada día, pero hay zonas que lo necesitan más que otras.

–¿Qué inversión requiere este proyecto?

–Hemos cerrado una ronda de financiación de 10 millones de euros donde han entrado dos grandes actores corporativos como son Indra, que valida nuestra tecnología, y Cellnex que valida el mercado y nos ayuda a llegar a los operadores móviles. Ya llevamos invertidos cinco millones de euros y calculamos que, para tener el primer satélite que funcione con tecnología 5G desde un punto de vista comercial a finales de 2023 necesitamos, en total, invertir 20 millones de euros.

–Bueno, ustedes esperan facturar 1.000 millones de euros en 2025 por lo que, si se cumplen sus previsiones, sería una inversión casi ridícula en proporción.

–Es una inversión pequeña pero importante en I+D puro. Después vendrá el coste del despliegue comercial. Necesitamos tener 250 satélites funcionando y eso significará otros 300 millones de euros de inversión.

–Si son los únicos que darán este servicio en el mundo entiendo que el retorno de la inversión será rápido.

–Muy rápido porque, por ejemplo, hemos firmado con un operador que todos sus clientes van a tener conectado por defecto el roaming por el satélite. Ese operador tiene más de 100 millones de clientes por lo que, cuando se queden sin cobertura, sin saberlo van a ser clientes de Sateliot.

–Al ser vía satélite, ¿cómo afrontan los posibles problemas de seguridad por ataques intencionados?

–Es uno de los grandes riesgos. Hoy en día se hackean todo tipo de redes. Aún no se hackean satélites pero, por supuesto, va a empezar a pasar a muy corto plazo. Uno de los beneficios del desarrollo es que estamos haciendo una capa de seguridad especial para que nuestra constelación no solo pueda ser utilizada para medios civiles sino también para temas de defensa. Será una de las redes más seguras que existan.

–Tienen en el capital a Indra, Cellnex y otros inversores internacionales. Es tecnología española pero ¿es fundamental que haya cooperación internacional para desarrollar este tipo de proyectos?

–Hay una organización internacional llamada ITU donde tienes que pedir un espacio en la órbita que te asignan y una frecuencia. Nosotros lo pedimos hace un año y medio, nos fue concedida y tenemos el permiso de uso de esa órbita. Acabamos de presentar un segundo permiso para aumentar esa constelación hasta 500 satélites.

–Parece que invertir en satélites es un buen negocio y lo será más en el futuro. ¿Qué papel juega la industria andaluza en este sector?

–Ya estamos trabajando con una empresa andaluza, DHV, con sus paneles solares en nuestro primer satélite y los siguientes también los llevarán. En Andalucía hay compañías súper punteras en el sector espacial, pero lo más importante es el potencial. Nosotros hemos entrado en Málaga para aprovechar todo ese potencial del hub tecnológico, de lo fácil que es atraer talento a esta ciudad y eso es lo que buscamos. Nuestra idea es crear en Málaga un hub de I+D de una parte importante del desarrollo que estamos haciendo.

–¿Qué quieren hacer en Málaga?

–Ya tenemos una oficina en Málaga desde 2020 y vamos a seguir aumentando aquí la plantilla para poder acabar este desarrollo junto con empresas andaluzas. En Málaga vamos a hacer toda la parte de protocolo de 5G IOT incorporada al satélite. Es una parte que todavía no está hecha y es la que tenemos que acabar para finales de 2023. Esa parte será tecnología malagueña. Estamos fichando talento en estos momentos. Tenemos otro centro de I+D en Barcelona y, entre los dos, habrá unos 50 empleados para finales de 2022.

–¿El proyecto en Málaga incluye también la fabricación de los satélites?

–No. Es un centro de investigación. Nosotros tenemos nuestras patentes en el software y la fabricación del satélite como tal la subcontratamos a empresas que ya lo hacen muy bien.

–Se ha anunciado la creación de una Agencia Espacial Española. ¿Qué puede suponer eso?

–Cualquier cosa que ponga el foco en la industria espacial es buena. Es una industria que va a evolucionar de forma exponencial en los próximos años y España tiene capacidad y potencial para ser un actor muy relevante, pero nos falta ese foco. Portugal, Francia o Alemania tienen una agencia espacial. En la de Alemania son 400 personas. No tiene sentido que nosotros no tuviésemos una agencia espacial española que ayude al desarrollo de esta industria. El momento es muy especial. Es ahora. Esta nueva industria espacial se está creando en este momento y es el momento de invertir para que se creen compañías como la nuestra de alto valor añadido.