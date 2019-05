Una joven finge el robo de unos encapuchados tras una caída en una noche de fiesta

Los investigadores constataron que en el día y a la hora en que ocurrieron los hechos denunciados, no se había producido ningún robo con violencia ni ninguna agresión en la zona.

El consejo de la Policía: "Nunca finja lo que no ocurrió"

La Policía Nacional advierte que denunciar hechos inexistentes tiene graves consecuencias. Fingir ser víctima de un hecho que no ha ocurrido constituye un delito y puede suponer más de un quebradero de cabeza. Nunca finja lo que no ocurrió. Denunciar un robo “inventado” supone la utilización de numerosos recursos humanos y materiales para la investigación de unos hechos que no sucedieron y que restan esa dedicación al seguimiento de los ilícitos efectivamente cometidos.