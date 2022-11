El juego ‘on line’ provoca que los ludópatas sean cada vez más jóvenes

Veinteañeros y ya ludópatas. Algunos incluso con la mayoría de edad recién estrenada o hasta menores... Y no sólo enganchados al juego sino, además –gracias a los créditos fáciles– con deudas que pueden llegar a los 10.000 euros.

Es la realidad social que ven día a día en la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Amalajer). Desde esta organización, que tiene unas 300 personas en tratamiento, se señala el juego on line y la facilidad para conseguir préstamos rápidos como la combinación perfecta para que cada vez haya más ludópatas jóvenes.

Antes, los atrapados en una ludopatía solían oscilar entre los 45 y 55 años. Pero eso era “antes”, según aclara el presidente de Amalajer, Francisco Abad. Ahora el perfil es el de un varón de 18 a 25 años que acude a la asociación a pedir ayuda. “Antes” era hace más de dos décadas, cuando se jugaba a las tragaperras, los bingos y los casinos. Desde entonces se ha producido una sostenida y lenta caída de la edad de los ludópatas. Ahora cada vez son más jóvenes. “Llegan estudiantes y jóvenes de unos 20 años con deudas algunos de 8.000 a 10.000 euros, que son montos importantes para personas que pueden tener un salario de 800”, apunta Abad.

El juego on line facilita su entrada en la adicción. A diferencia del tipo de apuestas de hace dos o tres décadas –que eran presenciales–, ahora la tentación está metida en casa y las 24 horas. Además, desde Amalajer se denuncia que existe publicidad engañosa a través de las redes sociales que conecta bien con esta franja de edad y que muestra a veinteañeros que supuestamente viven como ricos solo con jugar alguna partida de póker de vez en cuando. “En el juego, para que alguien gane, se necesita muchos que pierdan”, advierte Abad.

Los adictos pueden tener hasta problemas judiciales por sustraer dinero para el juego

Recuerda el presidente de Amalajer que hace unos años, un ludópata tenía que esperar hasta la tarde para que abriera el bingo o la noche para ir al casino. “Ahora el juego está disponible las 24 horas”, comenta. Incluso pueden caer en él los menores. Basta con que utilicen la documentación de una persona mayor de su entorno familiar. Algo que es más complicado en las apuestas presenciales.

Desde Amalajer también se denuncia la fácil concesión de créditos rápidos y con intereses abusivos. Estos terminan enredando a jóvenes que acaban de entrar a la vida adulta en una maraña de problemas económicos y, a veces, judiciales. Porque suelen darse algunos casos de apropiación indebida con sustracciones tanto en el ámbito laboral como familiar cuando se ven acuciados por las deudas de juego.

Incluso Abad saca a la luz los métodos coercitivos de cobro que aplican algunas de estas financieras. Por lo general, los adictos al juego que acuden a la asociación suelen ser mayoritariamente varones. Por dos razones. Primero, porque la relación de los ludópatas es de en torno al 60% hombres y el 40% mujeres. Segundo, porque los varones suelen pedir más ayuda para intentar salir de la adicción. “Sobre la mujer pesa más el estigma social para dar ese paso”, asegura Abad. Por ello, entre los jugadores en tratamiento en la asociación, más del 90% son de sexo masculino.

De los que se apuntan para rehabilitarse de su adicción, cuatro de cada cinco lo deja. “Hay mucho abandono”, reconoce el presidente de Amalajer. Pero de los que completan el tratamiento, la mayoría sale adelante. Recae menos del 3% de los que hacen los tres años estipulados (dos de rehabilitación y uno de seguimiento). “Ahora cuesta más tratarlos porque los jóvenes creen que controlan su relación con el juego y que pueden cortar en cualquier momento, pero no es así”, aclara.

La facilidad para obtener dinero mediante un crédito rápido y el ordenador a mano para jugar on line hace más difícil desengancharse. Pero se logra, según insisten en Amalajer. Al igual que los ex alcohólicos no pueden beber, los jugadores que se rehabilitan tampoco pueden tener contacto con el juego. Una vez reencaminados, no deber ir a un bingo, ni acudir a un casino, ni comprar lotería y ni tan siquiera adquirir una rifa benéfica. Según las estimaciones de la organización, en la provincia de Málaga puede hacer unos 15.000 ludópadas.