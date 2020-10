La Junta, los empresarios y los sindicatos de Málaga piden unidad para salir de la crisis

La delegada del gobierno andaluz, Patricia Navarro, la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez, el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando M. Cubillo, y el secretario general de UGT en Málaga, Ramón Sánchez, han suscrito este martes en Málaga la ratificación del acuerdo para la reactivación económica y social de Andalucia que ya firmaron el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y los máximos representantes de la patronal y los sindicatos andaluces a finales de julio.

Este acuerdo es una hoja de ruta con una serie de líneas a desarrollar para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica que afecta a esta región. Todos los agentes han defendido la unidad como principal vía para lograr el mayor beneficio posible de cara a la recuperación económica y el mantenimiento del empleo.

"Con este acuerdo queremos enviar un mensaje de unidad a la sociedad malagueña frente al gran desafío de la Covid-19", ha comentado Navarro, quien ha insistido en que "queremos decirle alto y claro a todos los malagueños que estamos trabajando unidos por la reactivación económica y del empleo". La delegada del gobierno andaluz ha subrayado que "este gobierno cree profundamente en el diálogo social sin el cual no hay posibilidad de crecimiento, ni de progreso ni de bienestar".

Navarro ha recordado el plan Andalucía en marcha, que contempla una inversión de 1.000 millones de euros en Málaga con unos 150 proyectos, y ha resaltado la puesta en marcha del bono turístico, de ayudas para autónomos y familias o una nueva línea de ayuda a la industria agroalimentaria por 82 millones de euros cuya convocatoria "es inminente". "En estos meses nos toca afrontar el reto más difícil todavía y tenemos que meter el hombro todos", ha precisado.

Natalia Sánchez, vicepresidenta de la CEM, ha señalado que "el acuerdo para nosotros es un instrumento ideado para planificar, prever, asumir compromisos de futuro e impulsar soluciones" y ha exigido "unión de esfuerzos y altura de miras para reactivar la sociedad y la economía". Sánchez ha considerado clave fomentar "la digitalización, el conocimiento, la innovación y la transición energética hacia una economía más verde".

La vicepresidenta de la patronal malagueña ha destacado que "el relanzamiento del empleo y la actividad empresarial se centra ahora en mantener la viabilidad de las empresas y salvaguardar los empleos" y ha reclamado medidas fiscales, financieras y organizativas, aprovechando los fondos europeos, para garantizar la competitividad de las empresas. "Estamos ante la crisis más grave de nuestra historia actual y hay que afrontarla unidos", dijo Sánchez, quien ha querido lanzar un mensaje de "esperanza y compromiso".

Ramón Sanchez, secretario general de UGT en Málaga, ha afirmado que "desde el inicio de la pandemia hemos visto como prioridad salir de la crisis sanitaria pero al mismo tiempo sostener la economía y la amortiguación de la pérdida de los puestos de trabajo" y ha declarado tajante que "mientras no se controle la pandemia sanitaria no habrá control sobre la pandemia económica. No podemos bajar la guardia y hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad".

El máximo representante de UGT ve necesario "el aseguramiento de la liquidez de las empresas que se muestren social y laboralmente responsables y que se comprometan a asumir las cláusulas de protección hacia los trabajadores", ha pedido el refuerzo de los servicios públicos, luchar contra la economía sumergida y potenciar un nuevo modelo productivo que se base en la industria "con un alto valor añadido" y con menos dependencia del turismo.

Empresarios y sindicatos ven clave asegurar la liquidez de las compañías para mantener los puestos de trabajo

Fernando M. Cubillo, líder de CCOO en Málaga, ha asegurado que "nos comprometemos todos en poner negro sobre blanco las medidas a implementar con urgencia para abandonar la incertidumbre económica que estamos viviendo lo antes posible porque el diálogo social no es un fin, sino una herramienta que se ha demostrado útil en los últimos 40 años de autonomía andaluza y lo será en el futuro".

El portavoz de CCOO ha indicado que hay 250.000 personas en Málaga cobrando menos de 800 euros al mes por su trabajo, que hay 86.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación económica y ha exigido que haya "trabajos decentes" y una mayor formación.