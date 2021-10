Lagunillas, entre la tierra y el cielo

Dos mujeres se sientan en los bancos habilitados recientemente (dos asientos modernos, asépticos, individuales: el mobiliario urbano acude al fin al auxilio del escrúpulo) en el cruce de Lagunillas y Vital Aza, frente hasta lo que hasta hace poco era la pensión Bruselas, un hostal de titularidad ahora modificada pero aún, presumiblemente, en uso. Las dos mujeres acaban de encontrarse y se saludan con tanta discreción como complicidad. Una, que parece ejercer de anfitriona, se expresa en castellano con un poderoso acento latinoamericano. La otra, parca en palabras, y presumiblemente recién llegada, responde en el mismo idioma aunque su musicalidad denota un posible origen de Europa del Este. La cuestión es que la segunda parece buscar alojamiento en el barrio y la primera ha acudido a su encuentro a ofrecérselo o, al menos, a asesorarla al respecto. Con sus mascarillas en posición reglamentaria, ambas parecen haber cumplido no hace mucho los cincuenta y lucen indumentarias al uso, con algo de abrigo dado que bajo el cielo nublado la brisa corre fría a esta hora de la mañana. "Es un barrio estupendo, muy lindo, tan particular y tan cerca del centro. Es una lástima que lo tengan así, abandonado. Si limpiaran y adecentaran las calles, quedaría muy hermoso", cuenta la primera mientras la segunda asiente con interés, antes de encadenar algunas preguntas de índole práctica. Justo al lado se encuentra el antiguo palacete en ruinas, habitualmente asaltado por yonquis y merodeadores nocturnos y cuya clausura se sigue revelando frágil, señalado como presunto almacén de material oculto en la operación contra el terrorismo yihadista llevada a cabo aquí mismo hace una semana. Se trata de una construcción marcada por la leyenda, en la que conviven viejas familias burguesas del siglo XIX venidas arriba, ocultismo y algunos rumores sórdidos. A estas alturas, la demolición queda señalada en el horizonte como la solución más digna, lo que de alguna forma se corresponde con el entorno. Pero nadie parece recordar ya aquel episodio que llenó el barrio de furgones blindados, agentes armados y cubiertos con pasamontañas y una parafernalia digna de película de acción con Bruce Willis. Tanto en éste como en otros edificios abandonados, así como en la triste galería de locales comerciales olvidados y maltrechos, la incursión nocturna de intrusos es frecuente. Los vecinos se han habituado. El despliegue policial hizo correr todo tipo de rumores, aliados a menudo de la más febril imaginación, respecto a la cantidad de presuntos terroristas parapetados y el material que conservaban, pero siempre del modo en que la prosa popular convierte lo imprevisto en pasatiempo. Tan pocos días después, la lucha en Lagunillas sigue siendo la misma de siempre. Las dos mujeres continúan su conversación en tono amistoso y prudente mientras un hombre que traslada un enorme bote de pintura sobre los restos de un carrito de la compra desvencijado y que chupa el culo de un cigarrillo ya apurado sobre la mascarilla como si le fuera la vida en ello pasa a su lado haciendo eses, canijo y débil, algo mareado, cuidado que viene, a cada paso la pintura almacenada amenaza con derramarse por la acera.

El foco mediático servido en bandeja por el terrorismo yihadista es, seguramente, el menos deseable. Pero aquí la vida se desliza en un encogimiento de hombros, como ante el purgatorio de Dante: "Yo me pasé el día dormido y ni me enteré", admitía hace unos días un vecino del barrio vestido con una camiseta interior para sacar de paseo a sus perros. Cada uno va a lo suyo y allá se las apañe cada cual con las consecuencias. De vuelta a esta mañana gris, la pescadería, la carnicería y la frutería despachan sus productos en la hora punta. El carnicero corta unas lonchas de jamón ante un cliente que saliva cual perro de Pavlov mientras en la pescadería hay boquerones a buen precio. Tres vecinas orondas, maternales, negras y reinas han montado un parlamento en la puerta sobre la idoneidad de prepararlos en vinagre o buscar otra alternativa. Frente a la droguería, una señora con hechuras de maestra antigua casi regaña a una vecina más joven por sus hábitos oníricos: "Pero, ¿cómo se te ocurre poner ya el nórdico? ¡Os vais a cocer como las gambas!". El trasiego diario sigue su curso, entre la desgana y la resignación. La floristería está cerrada: el órdago de la próxima Magna debe dilucidarse en otra parte, a pie de trono. Hay más hombres de anatomía castigada, envejecidos antes de tiempo, que caminan a paso ligero con objetos diversos en las manos, lo mismo electrodomésticos degradados en chatarra que juguetes, instrumentos musicales o carpetas voluminosas. La construcción del edificio alzado en la parcela de la antigua mercería y destinado a apartamentos turísticos sigue a buen ritmo, aunque justo a esta hora no se ven albañiles. El barrio parece abocado a la mera absorción del modelo unitario para una ciudad hecha para ser visitada, no para vivir en ella; la diferencia es que en Lagunillas la mayor parte de la gente se dedica más a sobrevivir. La incorporación al prodigio hostelero parece cantada dada la proximidad al centro, pero el contraste sigue siendo aquí demasiado acusado. El reparto de alimentos sigue concitando cada mañana largas colas en el economato del centro ciudadano, donde una nueva pancarta reclama más voluntarios. Los estragos dela pandemia se han dejado notar aquí especialmente: el poder adquisitivo es una cuestión adscrita a cada vez menos manos. En algunos de esos locales abandonados duerme cada noche gente que no puede permitirse otra cosa. Cuando se depende de la caridad, el miedo que pueden inspirar los malos es considerablemente menos. Da igual que vengan a detener a yihadistas o a grabar un anuncio para una marca de cerveza con una Lola Flores de pega.

En la calle Ana Bernal, donde abre sus puertas la librería Suburbia, un mural reivindica el "derecho a la ciudad" con una cita del filósofo marxista francés Henri Lefebvre. Frente a la plaza Miguel de los Reyes, una docena de turistas alemanes llegados en bicicleta atienden a las indicaciones de una guía que desgrana las virtudes de Lagunillas como barrio consagrado al arte urbano. Los turistas preguntan por el gran mural que tienen frente a ellos, en el lateral de una casa frente a un descampado y la guía procede a contarles quién es Pablo Ráez. En el vértice que al final de Vital Aza constituyen Cobertizo y Huerto del Conde hay talleres de arte y algunos negocios de artesanía y restauración. En una fachada conviven la bandera de Cuba y un mosaico del Cautivo. Algunos de los murales que esos turistas tan intrépidos han venido a admirar rezan un lema común: Málaga no se vende. En la Plaza Esperanza, donde se agolpan coches mal aparcados, se invita a la resistencia como forma de vida. El problema es que no hacía falta poner Lagunillas en venta para esperar a que alguien la comprara. La especulación se ha hecho con el barrio a un precio módico, con la salvedad de que, en lugar de meter la piqueta, ha decidido esperar a que todo caiga por su propio peso. Las calles están sucias, los malos olores abundan, los vecinos se siguen quejando de que las ratas campan a sus anchas incluso a pleno día y cada noche los portales se convierten en inodoros de uso recurrente. Sí, a un paso del centro, a la espalda del Teatro Cervantes y de la Casa Natal de Picasso. La lógica devastadora de esta Ciudad del Paraíso ha sido capaz de alumbrar un barrio de consideración marginal en el mismo corazón de Málaga: todo un prodigio en la raíz menos sensible del capitalismo urbano. El problema es que va quedando claro que todo aquel romanticismo que pretendía ver aquí un nuevo Berlín ha terminado jugando a favor de la misma especulación. En algún momento debió abrirse una tercera vía entre el tocomocho de las tecnocasas y esta derrota para la que no parece haber más solución que la prevista en su día para La Coracha. Lagunillas es un problema social y urbano ante el que las administraciones han pactado un significativo lavado de manos. Pero sus vecinos siguen esperando respuestas a problemas bien concretos.

Ya junto al Jardín de los Monos, en el extremo norte del barrio, frente a la nueva peluquería, una rayuela fijada al suelo señala la tierra como casilla de salida y el cielo como meta final: lo que parece una mera diversión infantil contiene la representación más fidedigna del enclave en la esquina con el Altozano. Pese a la decadencia, la resignación, la posición en el mapa como núcleo de intereses yihadistas, la carencia y la demostración palpable, afirmada aquí, de que en Málaga no todos los ciudadanos son iguales ni tienen los mismos derechos, la vida sigue. Con sus tiendas de comercio justo, los locales de ocio y restauración que algunos mantienen con el empeño en darle otra oportunidad a Lagunillas, en hacer de este rincón, sobre los restos de la antigua necrópolis musulmana, un lugar por el que valga la pena partirse la cara. La resistencia se defiende aquí con nombre y apellidos, pero la inacción administrativa deja a toda la ciudad en una posición comprometida. Nadie podrá hablar bien de Málaga mientras el abandono sea aquí norma.