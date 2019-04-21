良, 梦想成为消防队员的中国人。

Más información Liang, el chino que soñó con ser bombero

他有中国血统, 但他已经完全马拉加化。手机另一侧没有人会猜到, 他的安达卢西亚豪爽性格会是一个直到9岁还一直生活在中国浙江省青田县山沟沟一个小农村里, 连饮用水都是直接从小溪里担回家。姚良军属于马拉加消防大队，已经是远离那些超长时间经营的百货食品店和餐馆的侨二代。他比我们更像安达卢西亚人, 他的一些队友在马尔蒂里科斯中央公园开玩笑说, 在那里他被亲切地称为 “移民”。 良自己说他是西班牙唯一的中国消防队员。从童年起, 他就知道了餐馆业的辛苦付出, 他的父亲艰辛的经营中国餐馆, 先是在马德里, 后来又去了马拉加首都的中心，像全部移民一样，寻找 更好的生活。在中国, 他们住在农村地区, 工作的机会很小，他父亲被他父亲在西班牙的表弟以厨师身份申请出来, 三年后, 他和母亲、大妹妹也一起来到他们成长的马德里，进了一家公立学院就读，学习很快，来了差不多六个月，九岁的时候, 他就可以和本地孩子交流基本的西班牙语 。 姚良军因为家庭的艰辛，从十三岁开始就在餐馆当跑堂帮忙。他从周一到周日工作到凌晨1点。那家餐馆是他父母唯一拥有的事业, 也为养大他们兄妹几个尽了最大的努力。他意识到这种生活方式不能延续给他的孩子们，他得为家人寻找更好的未来, 后来消防队员的工作引起他的兴趣。2 8岁时, 他决定为做消防员考试准备，两次尝试失败后, 他在两个姐妹镇 (塞维利亚) 得到了名额。五年后，在2015年, 他成功换到去马拉加消防队工作。从他作为消防队员开始, 他就记得当 两个姐妹 镇的邻居看到他驾驶卡车时表情很意外，第一次出工是一起死了人的交通事故，那次他像喝酒一样一口喝光了一瓶可口可乐。刚开始啥都是新奇的，就像非洲的土著人民到大城市一样，现在人们已经习惯了拥有一切: 电脑、餐具、水龙头.....。但在他小时候生活的村子里, 水是从小溪里担回家。他曾经生活在另一个世界, 他庆幸有过那种生活, 他一边说着, 一边拿着他的火盔, 上面刻着他的名字，带着他让他时时怀念他父亲, 因为他感觉现在的他的一切都得感谢他父亲，一生都活得很艰辛但还是努力的奋斗着，2016年死于癌症。在西班牙生活的33年中, 良熟透了这个国家的生活方式, 但在消防局里, 他负责炒三鲜炒饭这种美味佳肴, 他的队友们笑着说了出来。姚良军在这里也见过华人医生和华人国民警卫队员。她的大妹妹读过经济大学。小的选择了工程师, 现在在伦敦工作。他在2017年遭受的致命坠落，从六米高的高的圣巴巴拉多边形的攀岩墙上坠落，让他卧榻八个月之久，脚踝断了两、三部分 ，这事故让他错过了参加电视节目极限勇士的机会。但是他很固执, 开始尽量的恢复好，后来在第二期成功进入。不幸的是不知是在第五还是第六关的时候掉进水里，他遗憾的说，但强调, 他真正的失败是 是还没救过人。在他的视网膜上记录了在商场大广场附近一只小狗被救的情况。它充满了寄生虫, 营养不良, 雨后被淋湿湿的小梁, 名字因为是为纪念他的救援者而起的, 现在待在市动物卫生中心。良二十四岁起就是父亲，现在他有一个 1 7岁的女儿, 她想读犯罪学或当警察, 还有一个 1 2岁的儿子。他们都要求他们为更舒适的未来奋斗。他说: 我希望他们做自己喜欢做的事情, 他们自己幸福就行。