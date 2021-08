El libro de Gálvez llega a EEUU

La figura del macharatungo Bernardo de Gálvez cada vez acapara más la atención de los estadounidenses. No en vano, el papel de este militar fue decisivo en la independencia de su país de Inglaterra. La pasada semana ciudadanos de Pensacola, Nueva Orleans, Houston, San Antonio y Laredo (Texas) tuvieron la oportunidad de conocerlo mejor de la mano de Francisco Reyero, autor del libro “Y Bernardo de Gálvez entró en Washington”.

El periodista no sólo narra la trascendental aportación de este militar español en la guerra de independencia de EEUU sino que relata el compromiso adquirido por un grupo de civiles para que su figura fuese reconocida por el Congreso de los Estados Unidos. El homenaje culminó con un cuadro del héroe en el Senado.

Así, Reyero, organizó una serie de conferencias a través de la plataforma Zoom para ciudadanos estadounidenses interesados en profundizar en la figura de Bernardo de Gálvez. “El interés por este héroe de la independencia americana cada vez está más vivo en la comunidad sur de Estados Unidos, lo sienten como alguien que les pertenece y lo reivindican”, explicó el periodista quien comenzó sus ponencias el 13 de julio en Pensacola, ciudad donde Gálvez libró la trascendental batalla.

Reyero ha contado con las asociaciones de Granaderos y Damas de Gálvez de las diferentes poblaciones, con la Casa de España, así como con el traductor del libro Luis Alfonso y Vicky Arbizu. “Es una figura relevante en Estados Unidos por lo que se han sido muchísimas las preguntas sobre él: querían saber más del papel que jugó en la independencia, al silencio que hubo en torno a su figura o el movimiento que generó su reconocimiento hace siete años”, indicó el autor del libro “Y Bernardo de Gálvez entró en Washington”. Las conferencias se inician con una introducción acerca de las relaciones existentes a lo largo de la historia entre España y Estados Unidos.

“And Bernardo de Gálvez entered Washington’”(Los Papeles del Sitio, 2020) es la traducción al inglés del último proyecto editorial del escritor Francisco Reyero, que narra el proceso de reivindicación de la figura del héroe de Macharaviaya, actualmente recuperada por el poder político y civil estadounidense, después de una larga y tenaz implicación de ciudadanos a uno y otro lado del Atlántico.

Fue el propio general George Washington, al frente del ejército revolucionario, quien dijo que si el militar español no hubiera prestado su ayuda y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia.

De Gálvez, al que la prensa norteamericana ha atribuido el apelativo de The Little Known Hero, es hoy en día el eje principal sobre el que se sustentan proyectos operísticos, documentales, exposiciones, simposios y ponencias varias que cuentan con el apoyo de la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja.

Bernardo de Gálvez era el Gobernador de La Luisiana española durante el enfrentamiento contra los británicos y conquistó plazas estratégicas en una larga marcha sobre el Misisipi, que incluyó el más largo asedio de la Guerra de la Independencia, el de Pensacola, en Florida.

El retrato de Bernardo de Gálvez cuelga desde diciembre de 2014 en la Comisión de Exteriores del Senado de este país, cumpliendo una promesa hecha por el Congreso Continental hace 231 años. La historia se remonta a 1783, cuando el Congreso Continental, que había proclamado siete años antes la independencia de las trece colonias británicas de América del Norte, adoptó una resolución para que se colgara en el Congreso un retrato de Bernardo de Gálvez (1746-1786), “en consideración del temprano celo manifestado por este caballero en múltiples ocasiones en favor de estos Estados Unidos”. Sin embargo, por diversas razones, el cuadro nunca llegó colgarse en el Capitolio.