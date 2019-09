Denuncian que crecen las listas de espera por el descenso de la actividad en verano

Las merecidas vacaciones de los profesionales y el consiguiente descenso de la actividad asistencial han vuelto a incrementar las listas de espera tanto para consultas como para operaciones. Las demoras varían según los centros y las especialidades. Pero sindicatos y profesionales –aunque admiten que no tienen datos– coinciden en denunciar su incremento y en reprobar la tardanza de la sanidad pública para resolver los problemas de muchos pacientes.

Un profesional del Hospital Regional aseguraba que en su especialidad ya antes del verano había algunos enfermos que superaban los plazos máximos marcados por los decretos para ser operados. “Con la bajada de la actividad estival porque el personal se toma las vacaciones, la situación ha empeorado”, admitía.

Dejaba muy claro que todos los procesos oncológicos o vitales se priorizan. Así que el resto de las patologías quedan en segundo lugar. “Estos pacientes esperan demasiado porque aunque su intervención no sea vital, a lo mejor se tiran muchos meses con dolor esperando a ser operados”, reflexionaba. “En verano siempre ocurre lo mismo porque la presión asistencial es brutal y con las vacaciones hay menos profesionales, pero siguen entrando personas a las listas de espera”, añadía.

“Cama arriba o cama abajo, se ha cerrado lo mismo que otros años durante el verano. Es decir, que los gestores de ahora han actuado exactamente igual que los anteriores, de los que se quejaban”, aseguraba el delegado del Sindicato de Enfermería (Satse) en el Regional, Juan Ignacio Anguita.

Los sindicatos y los profesionales consultados no podían concretar datos ni especialidades. Sin embargo, algunos citaban a Oftalmología, Ginecología, Traumatología y Neurocirugía como las áreas con mayores demoras y volumen de pacientes. Aclaraban que hay unas especialidades y unos centros que están mejor y otros peor. Pero insistían en que cientos de pacientes superan los tiempos máximos de espera marcados en los decretos y sufren dolor o incertidumbre mientras aguardan una operación o una consulta.

Carmen V. es una de las afectadas por las exageradas listas de espera de Traumatología de Barbarela, dependiente del Hospital Clínico. El 23 de abril pasado, su médico la derivó al traumatólogo por un dolor en el hombro. Cuatro meses después –incumpliendo el decreto que fija el tope para una derivación desde atención primaria como máximo en 60 días–, el especialista la vio el 29 de agosto. Le ha pedido pruebas y la vuelto a citar para el 24 de febrero de 2020.

Así que entre que acudió a su facultativo de cabecera y que el especialista le dé su diagnóstico habrán pasado diez meses. “Menos mal que el dolor es soportable porque yo no me puedo permitir un seguro privado. Pero si fuera un dolor muy fuerte, me tendría que aguantar casi un año así o ir a un médico de pago”, protestaba.

Otro usuario, Carlos, contaba que un familiar tuvo un problema oftalmológico en agosto. “Pero nos dijeron que las agendas de la especialidad [que funciona en el Hospital Civil] estaban cerradas y que no podían darnos cita”, explicó. El cierre de agendas se produce cuando no hay consultas disponibles. “En resumen, o vas a Urgencias o se te cae un ojo esperando”, ironizaba. Al final, solucionó el problema “pidiendo ayuda” a profesionales que conoce en el centro sanitario.

El secretario de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval, aseguraba que en el Hospital de la Axarquía, hay intervenciones quirúrgicas de Oftalmología que están fuera de decreto. “Es como consecuencia de la falta de anestesistas. En julio por dos bajas y en agosto por vacaciones que no han sido capaces de cubrir”, explicaba.

Desde Satse se denunciaba el cierre en agosto de la actividad extraordinaria de tarde en Traumatología del Regional para reducir las listas de espera. “Si deja de funcionar, está claro que las listas de espera vuelven a incrementarse”, decía Anguita. Y agregaba:“En resumen, se han repetido los cierres de otros veranos y lo que se ha mantenido ha sido a costa de la sobrecarga del personal y de meter enfermos como si fuera un hospital de campaña y eso puede llevar a los profesionales a cometer errores”.