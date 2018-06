La llegada de inmigrantes rescatados pone al límite a la Policía y a las ONG

Miguel Pradas, responsable de comunicación de Cruz Roja, confirmaba esta afirmación: "Málaga es para casi todos ellos un lugar de paso para llegar a donde quieren ir, sea Barcelona, Madrid o Francia, donde tienen amigos o lazos familiares". Una vez que el juez confirma que no es posible su devolución y los pone en libertad, las organizaciones humanitarias y el Ayuntamiento les ayudan para que continúen su viaje.

Como la mayoría son subsaharianos y proceden de países con los que no existen acuerdos de inmigración -entre el grupo hay más de una veintena de nacionalidades-, casi todos quedarán libres y serán remitidos a una ONG para que les ayuden a seguir su camino. "El objetivo de la mayoría no es quedarse en Málaga, sino irse a otra ciudad de España o Europa", explicó el concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez.

Los varones adultos -251- permanecían ayer alojados en el polideportivo municipal de Tiro de Pichón. Trece menores que venían solos -tras confirmarse por las pruebas oseométricas que aún no son mayores de edad-pasaron a la tutela de la Junta. Los que venían acompañados, así como las mujeres y tres embarazadas fueron asumidos por Cruz Roja. Esta institución deriva a centros de Córdoba, Sevilla o Granada a los menores acompañados, ya que en Málaga no hay recursos específicos para estos casos.

13Menores no acompañados. Es la cifra que venían solos y han pasado a tutela de la Junta

La situación ha puesto al límite tanto a la Policía como a las ONG. "Estamos un poco desbordados", admitía el inspector jefe. De hecho, si ayer hubiera llegado otra patera ya no había más espacios disponibles. La previsión es que la llegada de inmigrantes continúe durante el verano. "Nos da la impresión de que va a ir a más; por eso desde la Comisaría y el Ayuntamiento trabajamos para estar mejor organizados para la próxima vez", apuntaba De Haro. El inspector jefe de la UCRIF destacaba la "buena colaboración y coordinación" entre la Administración municipal, la Policía y Cruz Roja.

Recibir, alojar contrarreloj, dar de comer e identificar a 315 personas. Sólo la colaboración entre Cruz Roja, Ayuntamiento de Málaga y Policía Nacional y el apoyo de muchos voluntarios han permitido dar una respuesta humanitaria a los inmigrantes llegados en pateras el pasado sábado. "No he conocido una cosa así y llevo 15 años", reconocía el jefe de la Unidad contra las de Inmigración (UCRIF) de la Comisaría provincial, Antonio de Haro, en referencia al número de rescatados.

Los menores no acompañados se han quintuplicado

Es una realidad a la que no se le echa mucha cuenta pero existe y aumenta: los menores no acompañados -niños y adolescentes solos que se juegan la vida para llegar a Europa- se han quintuplicado en el último lustro. Según una respuesta del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, la cifra de los llamados menas (menor no acompañado) llegados a las costas de la provincia ha pasado de siete en 2012 a 35 en 2017. En unas recientes jornadas celebradas en Málaga, el Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ya advirtió que la situación era "el fenómeno más destacado en asuntos de menores". Frente a los 1.291 ingresos producidos en 2016 en el sistema de protección previsto para niños en desamparo, el año pasado entraron 3.306; un incremento achacable a la llegada de los menas. De hecho, la Defensoría indicó que la entrada de estas personas "ha puesto al límite" los recursos residenciales que la Junta tiene habilitados en la comunidad para dar respuesta a las situaciones de desamparo.