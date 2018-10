La gota fría deja medio centenar de incidencias en la provincia

La gota fría que atraviesa la península, con la unión de dos borrascas, una que fue evolucionando desde el Mediterráneo y otra desde el Atlántico, se ha dejado notar en la provincia, con especial fuerza en la primera mitad del día. Por la mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó de amarilla a naranja la alerta por fuertes lluvias y tormentas, con especial riesgo Sol, Valle del Guadalhorce y Axarquía.

Una pequeña manga marina ha sobrevolado Torremolinos, según las fotografías captadas y subidas a Twitter por un usuario, aunque no ha llegado a tocar tierra y por tanto no ha originado ningún tipo de daño. La Aemet no ha tenido constancia de este fenómeno, pero el jefe de Predicción, Fausto Polvorinos, ha explicado que alrededor de las 11:00 “hemos observado una nube estante, que iba moviéndose con la tormenta y eso suele llevar asociados vientos fuertes que podrían dar lugar a algún tornado”.

La tromba de agua ha pasado factura a las instalaciones del Hospital Civil, en la capital, donde entorno a las 07:00 parte de un falso techo de la unidad de Cirugía Maxilofacial en la tercera planta se ha desprendido, causando contusiones en la cabeza a una auxiliar de enfermería que se encontraba en el puesto de control, al caerle encima un pequeño trozo de escayola. La trabajadora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido tratada en urgencias, aunque su estado no revestía gravedad, según han informado desde el centro.

La lluvia caída ha calado habitaciones de esta planta, que dispone de un total de ocho, y en el control de enfermería y en la sala de trabajo de los profesionales, que se emplea también como para el descanso. Precisamente, se da la circunstancia de que esta zona del Civil fue reformada hace un mes, por lo que según han apuntado desde el Hospital Regional de Málaga en un comunicado, la dirección del hospital analizará si estas obras han tenido que ver con la incidencia.

Por motivos de seguridad y con el objeto de garantizar la adecuada asistencia a los pacientes, estos han sido reubicados en distintas plantas del hospital. Por otra parte, en el Centro de Especialidades José Estrada, dependiente también del Hospital Regional de Málaga, en la zona de Endocrinología se han registrado goteras, sin que ello haya ocasionado la cancelación de la consulta ni interferido en las citas programadas.

El servicio de emergencias 112 ha atendido a medio centenar de incidencias en toda la provincia, la mayor parte de ellas relacionadas con anegaciones puntuales en el viario público, sótanos y locales comerciales, así como a cortes parciales en el suministro de luz y telefonía e incidencias en la red secundaria de carreteras.

Varias personas han sido rescatadas del interior de un vehículo en el arroyo Manzano, en Torrox

En Torrox, varias personas han sido rescatadas del interior de un vehículo en el Arroyo Manzano. Los afectados han conseguido salir del vehículo por sus propios medios y los Bomberos han retirado el coche para evitar el taponamiento del cauce. Una docena de municipios han registrado incidentes, aunque con un nivel de afección desigual, entre ellos: la capital, Velez-Málaga, Antequera, Estepona, Alhaurín de la Torre, Mijas, Coín o Torremolinos, entre otros.

La capital y Coín han llegado a activar, incluso, sus Planes de Emergencia Municipal (PEM). Hasta una decena de carreteras han presentado problemas por balsas de agua, acumulación de piedras, barro o desprendimientos aunque ninguna ha sufrido cortes de tráfico.

Hasta las 12:00 toda Andalucía ha registrado 4.028 rayos, solo en Málaga entre las 07:00 y el mediodía se han contabilizado 1.300 descargas. Pasadas las 14:00 los datos pluviométricos anotaban un acumulado de 47 litros en Torrox –en 12 horas–, con 33,7 litros por metro cuadrado en una hora. Hasta 45,6 litros por metro cuadrado en el embalse de Casasola; 42 litros en El Torcal; 41 en Alcaucín.

Datos por encima de los 30 litros se alcanzaron en los embalses de Guadalteba, La Viñuela y El Limonero. La provincia ha permanecido en alerta hasta las 18:00, aunque con precipitaciones mucho más débiles y ocasionales. Para este viernes se espera un día tranquilo, con chubascos aislados, pero para este sábado la Aemet ha vuelto a activar el aviso amarillo entre la media noche y las 18:00.