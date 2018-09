Las lluvias mantienen en alerta a toda la provincia durante el fin de semana

El Centro Meteorológico de Málaga ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en toda la provincia a causa de las precipitaciones, que se espera que tengan una intensidad de 20 litros por metro cuadrado por hora, además de las tormentas que podrían producirse este viernes y sábado.

El director del centro, José María Sánchez-Laulhé, ha asegurado que las zonas con más probabilidad de que se den precipitaciones con más intensidad será en el interior, debido a que está más ligado a la orografía, aunque es la Axarquía la comarca que tiene registrada la posibilidad de precipitaciones durante un tiempo más prolongado.

Como es costumbre, las temperaturas tienden a disminuir con la falta del sol y con las mismas precipitaciones cuando caigan, pero se esperan los 26 grados para mañana, según ha explicado Sánchez-Laulhé, quien ha mantenido que “la capa de temperatura sobre el nivel del mar están aún muy altas y con mucha humedad”, un fenómeno que origina la tormenta. Pero, desde el Centro esperan que mañana haya intervalos de sol y que el domingo el cielo presente más claridad.

Al ser preguntado por las precipitaciones de gran intensidad que se dieron ayer en Ronda, el director ha afirmado que la situación del municipio “es muy especial porque tiene vertiente atlántica y mediterránea” y aunque prevén precipitaciones intensas por el momento no se esperan "tan importantes”. “En estas situaciones de Depresión Aislada a Niveles Altos (DANA) siempre estamos un poco en guardia, porque sí se pueden repetir pero, en principio, no con tanta intensidad, si no tendríamos que elevar el aviso a naranja”.