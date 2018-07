En lugar de esperar sentados

Afirman mis detractores (que los tengo, y a mucha honra) que me empeño en proyectar en mis artículos una imagen negativa de Málaga, como si por el hecho de habitar una ciudad turística, con la hostelería como primer motor económico y sus tradiciones en buen estado de salud, tuviéramos que vérnoslas con una especie de Mordor en lugar del luminoso y espléndido paraíso que nos acoge. Cuando recibo este tipo de mensajes me encojo de hombros y pienso, bueno, quien quiera palmeros los tiene a mansalva en otras partes. Pero ya en serio: precisamente porque amo esta ciudad me parece razonable poner sobre la mesa los elementos que menos juegan a su favor. Podemos pensar sin más que una torre de 150 metros en el Puerto va a ser algo maravilloso y acudir los primeros a cortar la cinta, pero porque Málaga merece más respeto y más cuidado resulta oportuno pedir pies de plomo cuando se trata de intervenir de manera tan radical y perdurable. Por mi parte, comparto la idea de que las ciudades ya no son aquellas poblaciones sustentadas en el trabajo de la mayoría cuyos frutos eran distribuidos, aprovechados y organizados por una minoría, digamos, selecta: ahora que no hay más credo que el capitalismo deshumanizador, las ciudades son productos que salen a competir al mercado con un precio puesto para su compraventa. Y me interesa percibir, anotar y contar cómo ese proceso se da en Málaga, a una velocidad a menudo vertiginosa. Eso es todo. Y sin embargo, no creo que el peor de los males que debe soportar esta ciudad sea su conversión en marca para la mayor captación de turistas, lo que, dicho sea de paso, es un fenómeno ampliamente extendido lo mismo en capitales que en pueblos con encanto. Me preocupa más, en cierta medida, el modo en que a la hora de hacer de Málaga una ciudad vivible, acogedora, limpia, creativa y amable, lo que no siempre tiene que ver necesariamente con las instituciones públicas, la mayor parte del personal se sienta a esperar a que les traigan el trabajo servido. Los ejemplos de personas y colectivos que se reúnen para sacar adelante proyectos por su cuenta, sin que nadie se lo pida, son escasos (y extraordinariamente llamativos, por tanto, para los periódicos) y por lo general duran poco. Pero es que a un nivel más práctico predomina cierto carácter que se lleva las manos a la cabeza por la situación de Limasa y luego le cuesta la vida arrojar la basura donde y cuando debe ser arrojada. Imagino que con este clima y este bendito sol que nos brinda todo lo necesario por adelantado lo normal es, como en una novela de Beckett, sentarse, esperar y no hacer nada. Ahora bien, ¿hay ejemplos de gente que, con todo en contra, haya logrado aportar beneficios concretos para hacer de Málaga un lugar mejor? Por supuesto que sí. Y aquí les traigo uno.

Pensarán que es cosa de cuatro gatos, pero cada verano son más de tres mil espectadores los que pasan por el ciclo de teatro clásico de la compañía malagueña Pata Teatro. Hace algunos años, sus mentores, Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez, decidieron montar obras del Siglo de Oro en espacios al aire libre, lo que además permitiría a muchos malagueños conocer algunos rincones ocultos de infinito valor y a menudo invisibles. Pues bien, el ciclo celebra este año su séptima edición en el patio del Colegio Prácticas Número 1, un lugar bellísimo e histórico con varios siglos a sus espaldas (el inmueble formó parte de la vieja Escuela de San Telmo) situado nada menos que en la Plaza de la Constitución, que toma el relevo a otros como la iglesia de San Julián y el Instituto Vicente Espinel. Será aquí donde la compañía represente Romeo y Julieta de Shakespeare cada noche desde mañana lunes 2 hasta el 4 de agosto. ¿Quién sabe que existe esto? ¿Quién sabe que parte del público ha dejado de ir a festivales como el de Almagro para venir al ciclo de clásicos de Málaga? ¿Quién sabe que Pata Teatro, una agrupación premiada a nivel nacional, organiza esto por su cuenta, hasta ganar el apoyo de gran cantidad de patrocinadores y, atención, la colaboración del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, algo que ni el Metro es capaz de conciliar? Si lo saben, enhorabuena: es en sus funciones nocturnas al aire libre donde late la Málaga que más me gusta. Si no, no se lo pierdan. Véanlo, disfruten y cuéntenlo.