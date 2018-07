La madre de la niña: "Cuando llegué y la vi colgada del balcón, pensé que se moría"

Esta estremecedora frase es la que pensó el pasado miércoles Natalia Martínez, madre de la pequeña Mónica, cuando regresó a su portal y encontró a su hija en la parte exterior del balcón de su vivienda.

"Iba a salir de casa y pensé que Mónica, había bajado ya con alguno de sus hermanos mayores, como suele hacer cuando salimos", aseguró a este medio la madre, quien vivió antes de ayer uno de sus peores días. Sin embargo, ante la tardanza de la madre y sus otros ocho hermanos, la pequeña Mónica, ya arreglada y preparada para marchar de casa, decidió acostarse, sin que Martínez se percatase de ello. Una vez que la menor comprobó que se había quedado sola, ante el miedo y pánico que esta situación le provocó, salió hasta el balcón.

"Cuando llegué no me creía que fuese mi hija, estaba segura que la había dejado en casa de su abuela", admitió la madre, quien tras regresar subió inmediatamente hasta la octava planta para intentar entrar en la vivienda. Mientras tanto, dos bomberos, ayudados por el camión escala, rescataron a la niña, que desde un balcón próximo era tranquilizada por dos vecinos. Cuando supo que ya estaba a salvo, Natalia Martínez afirmó que sintió un "gran alivio", ya que pensaba que "la niña se iba a caer".

Con la tranquilidad de que todo quedó en un susto, la madre aseguró que cree que la decisión de su hija de salir al balcón se debió a la extrañeza de la situación. "Ella nunca se ha visto sola en casa", apostilló, a lo que añadió que "a mis niños jamás en la vida los he dejado solos".

En cuanto al estado de la pequeña, Martínez señaló que ayer por la mañana ya acudió al campamento de verano al que va cada día junto a sus hermanos y que se encuentra "tranquila y contenta", a lo que añadió que "no es consciente del peligro que tuvo". Esta misma fuente indicó que la policía calificó este suceso de "accidente doméstico", por lo que no está considerado como delito y no tendrá consecuencias para la familia.