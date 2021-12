Una madre niega amenazas de muerte a una pediatra en Málaga y pide que se compruebe con las cámaras de seguridad

La madre que fue denunciada por amenazar de muerte a una pediatra de Málaga ha difundido un comunicado en el que ha contradicho la versión de la sanitaria. Pide que se acceda a las imágenes que captaron las cámaras de seguridad para demostrar que, si bien se produjo entre ambas un rifirrafe, no vertió amenazas sobre ella y recalca que, en ningún momento, trató de agredirla. "No tiene nada que ver con lo que se ha contado. Me siento indefensa", se lamenta en declaraciones a este periódico.

La mujer había acudido hasta en tres ocasiones con su hijo, de 3 años, en la misma semana al centro de salud de Nueva Málaga. La última vez fue el viernes 26, cuando el pequeño fue atendido por otra pediatra que no era la suya y que no vio conveniente prescribirle antibióticos. "Le insistí porque tenía un historial de otitis. Me fui a mi casa a las 13:30 y, tres horas después, el niño se tiró al suelo de dolor con 39 de fiebre", relata la progenitora, que afirma que "respeta" su "criterio médico" pero había "necesidad". Se dirigieron al Hospital Materno Infantil, donde sí consideraron oportuno administrarle el tratamiento.

Al día siguiente, fue la madre quien tuvo que volver al centro de salud por un catarro que ella padecía. Allí coincidió con la pediatra que había atendido a su hijo. "Asomé la cabeza por la puerta de su consulta, que la tenía abierta, y me acerqué a ella, sin mala intención, apoyándome en el quicio. Empezamos una conversación normal. Me dijo que había visto que habíamos tenido que ir al Materno y le respondí que el antibiótico le hacía falta y ella se puso a la defensiva", argumenta la mujer. Según su versión, le aseguró que "no volvería a ver al niño". "Ya no sé si se lo tomó como amenaza, pero le advertí que pondría una hoja de reclamación", cuenta la madre.

En ese momento, narra, la pediatra "se levantó y le pidió que no la "amenazara". "Salió al pasillo pidiendo auxilio, diciendo que le querían pegar. No esperaba su reacción", destaca la mujer, que reconoce que sí llegó a calificarla de "sinvergüenza". Después, la mujer llamó a la Policía, que le tomó declaración una vez que los agentes de desplazaron al centro de salud. "Nadie me tuvo que echar de allí. Dije que no tenía problema en pedirle disculpas a la pediatra por los gritos y las formas, pero me respondieron que había sufrido una crisis de ansiedad y que tomaría cartas en el asunto", afirma.