Una madre reclama a Educación una plaza para su hijo con altas capacidades

La lucha de Susana Gómez por la educación de sus hijos no es nueva. Asegura que desde 2009 lleva intentando, en vano, que la administración reconozca las altas capacidades de sus hijos con el fin de establecer una adaptación curricular en sus centros y poder hacer frente a sus necesidades especiales. Ahora el problema se ha agudizado porque al mayor de ellos "lo han dejado sin plaza", denuncia esta madre. Afirma que el instituto donde tenía que repetir segundo de Bachillerato indicó a la familia que no procedía la matriculación en dicho centro a pesar de encontrarse dentro del plazo. El pasado 12 de septiembre interpuso un recurso de alzada ante la Consejería de Educación por el silencio administrativo producido ante el escrito remitido a la delegada Territorial de Educación en 2016 y "la vulneración de derechos que a fecha de hoy se sigue produciendo a mis hijos".

Susana Gómez afirma que posee informes de 2006 y 2009, estando su hijo en Primaria, "que reconocen sus altas capacidades firmados por el equipo de orientación educativa Málaga Sur". Al no tomar medidas especiales al respecto, esta progenitora achaca el fracaso escolar de sus hijos a dicha situación de dejadez. "Desoyendo todas las reclamaciones efectuadas desde hace 14 años mi hijo está repitiendo segundo de Bachillerato con dos asignaturas suspensas de primero sin que se le haya prestado ayuda alguna ni se le haya permitido asistir a clases del curso inferior", explica en el recurso de alzada. También critica que tardasen dos meses en asignarle nuevo centro cuando pidió el traslado del expediente. "Hasta diciembre no le dieron el cambio, ya había perdido un trimestre completo y no le ofrecían ayuda. El se vino abajo y dejó de ir a clase", comenta Gómez. Subraya que "este año lo queríamos intentar de nuevo y nos han dejado sin plaza" y recuerda que "por ley dispone de cuatro años para cursar Bachillerato, tendría que tener su plaza porque no había renunciado a ella".

Según expresa Gómez en el recurso de alzada, "ante la falta de ayuda recibida durante muchos años y la dificultad que se presenta ahora solicito una resolución de su parte tomando las medidas cautelares oportunas para solucionar el daño causado por la falta de reconocimiento a las necesidades educativas de mis hijos y la atención correspondiente".