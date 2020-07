Málaga pierde 37.500 empleos en el segundo trimestre y la tasa de paro sube al 20%

Los efectos de la pandemia empiezan a notarse en los datos oficiales en el mercado laboral malagueño, aunque aún no en su máxima expresión por cuestiones metodológicas. Málaga ha perdido en el segundo trimestre del año 37.500 empleados respecto al primer trimestre de 2020 -hasta sumar un total de 602.000 ocupados- y la tasa de paro se ha elevado del 19,4 al 20%, según la Encuesta de Población Activa que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística este martes.

Curiosamente, el número de parados en la provincia ha descendido en 2.800 personas. El INE lo explica. Por una parte, los trabajadores afectados por un ERTE con reducción de jornada son ocupados, reflejándose dicha reducción en las horas de trabajo realizadas.

Por otra parte, según detalla el INE, "en la situación de alarma, en la que se ha producido el cese de muchas actividades y el confinamiento de la población, muchos trabajadores que han perdido su empleo no han podido utilizar ningún método de búsqueda por estar cerradas las empresas que podrían contratarles o imposibilitados de ejercer su actividad como autónomos, o bien no han podido incorporarse a un hipotético trabajo que les fuera ofrecido por tener que permanecer en casa cuidando de las personas dependientes de la familia (niños, ancianos, personas con discapacidad, etc.).

El incumplimiento de alguna de estas dos condiciones de la definición de paro -búsqueda de empleo y disponibilidad para trabajar- determina que la persona no se clasifique como parada en la EPA sino como inactiva, lo que contribuye al incremento de la categoría de inactivos en este trimestre". En Málaga se ha pasado de 603.700 inactivos a 645.400 en un trimestre.