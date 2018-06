Los malagueños claman en la calle por su hospital

"Susana espabila que Málaga no olvida" y "vamos a pelear por nuestra sanidad". Así gritaban ayer los malagueños que se echaron a la calle para exigir a la Junta un nuevo Hospital Regional. La manifestación duró dos horas y congregó a unos 2.500 participantes que recorrieron desde el Civil hasta el Hospital Noble. La marcha, que arrancó a las 19:00, fue también un toque de atención para el resto de las administraciones a las que los manifestantes pidieron "responsabilidad" para que el proyecto salga adelante.

"Es necesaria la construcción de un gran hospital de tercer nivel y que el actual Regional se convierta en un hospital que atienda a los pacientes crónicos, que no tienen cabida en el sistema actual. Llamamos a la responsabilidad del resto de las administraciones para que colaboren para facilitar el proyecto", reivindicaba el manifiesto leído como cierre de la manifestación por la secretaria de la Asociación de Afectadas de Endometriosis, Ana Ferrer.

El documento de la Plataforma por la Dignidad de la Sanidad Pública Malagueña -convocante de la movilización- denunciaba que la provincia lleva más de 25 años sin recibir las inversiones que necesita en infraestructuras hospitalarias, medios diagnósticos y personal. Y también, que tiene un gran déficit de camas de hospital. "En Málaga somos los que tenemos menos camas por habitantes de toda Andalucía, de toda España y de toda Europa", recordaba.

El manifiesto definía a los participantes en la movilización como "la sociedad civil malagueña", la que sufre la falta de profesionales y recursos, así como las listas de espera del sistema sanitario público. La protesta reflejaba las reticencias hacia las reiteradas promesas de la Consejería de Salud. "¡Queremos hechos, acciones y compromisos acompañados de previsiones y dotaciones económicas! ¡Queremos que aparezcan en el Boja!", reivindicaba el manifiesto de la Plataforma.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, saludó a la cabeza de la marcha a su salida y luego se retiró. Apenas si hubo políticos en la manifestación. Estuvieron en cambio trabajadores, sindicatos, vecinos, pacientes y colegios profesionales que se echaron a la calle para exigir a Salud más recursos. Participaron hasta los yayoflautas y una veintena de personas en silla de ruedas.

Una batucada animó la protesta. A su ritmo, los manifestantes agitaban la pancarta que abría la marcha y que resumía el sentir de la docena de colectivos que la convocaban: Hartos de mentiras e incumplimientos. Más atrás, trabajadores de centros de salud, al golpe de los tambores, movían otra pancarta que pedía "10 minutos por paciente". Hasta algunos discapacitados se contoneaban en sus sillas de ruedas con los sones de la batucada Quilombiera. Los manifestantes recorrieron desde el Civil pasando por Ollerías, la Plaza de la Merced y el Paseo del Parque hasta llegar al Hospital Noble.

Allí se leyó el manifiesto de la Plataforma que también criticaba el déficit de plantillas y la sobrecarga de los profesionales: "Se nos roba lo más valioso que tenemos con nuestros médicos y nuestras enfermeras; el tiempo". El texto recordaba que estos profesionales "no son máquinas" que prescriben o tratan "a la velocidad de una cadena de montaje de una fábrica de motos".

Otra de las demandas fue la mejora de los centros de salud. "Necesitamos una atención primaria que nos trate como a personas, no con los criterios económicos de una fábrica de tornillos", sentenciaba el documento en el que se recordaba que los colapsos de Urgencias son producto del "fracaso" de la asistencia en los centros de salud.

"Los que nos manifestamos somos colectivos muy diversos, con ideas muy diferentes. Pero todos hemos llegado a la misma conclusión, que la sanidad malagueña necesita más inversiones de la Junta y ya no nos valen las palabras porque hace 25 años que no hace las inversiones adecuadas", argumentó el portavoz de la Plataforma por la Dignidad de la Sanidad Pública Malagueña, Alfredo de Pablos. En la misma línea se pronunciaba el presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga: "Hay un déficit estructural notorio. Aquí estamos todos y todos no podemos estar confundidos". Su homólogo del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, también aludió al efecto aglutinador de la demanda de más recursos: "Estamos unidos colegios profesionales, trabajadores, pacientes, vecinos y sindicatos. Es el momento de sumar y reivindicar por un objetivo común".

Con la protesta, la coordinadora reclamó un nuevo Regional, la reconversión del Carlos Haya en un hospital de crónicos, un Chare en la zona este de la capital, la recuperación de los más de 2.200 puestos de trabajo perdidos en el sector durante la crisis y la cobertura al 100% de los profesionales que se van de vacaciones; ya que Málaga no merma, sino que aumenta su población durante el verano debido al turismo.

Aunque Salud ya se ha comprometido a licitar la redacción del proyecto del nuevo Regional antes de fin de año y la obra en 2019, los convocantes de la manifestación exigen avances concretos puesto que en la última década la Junta anunció un hospital con 110 camas en el Civil y luego un macrohospital en Los Asperones, infraestructuras que nunca hizo. Tampoco satisface las expectativas de la Plataforma la contratación de 3.700 profesionales para la cobertura del verano, ya que estima que esa cifra supone que apenas se sustituirá el 60% del personal de vacaciones, cuando Málaga tiene una importante población extranjera no censada y recibe en la temporada estival un aluvión de viajeros.

La manifestación estuvo respaldada por CCOO, UGT, Satse, CSIF, USAE, Sindicato Médico, Colegio de Médicos, de Enfermería, la Federación de Vecinos Unidad, Basta Ya, Marea Blanca y la agrupación de desarrollo Málaga Accesible, colectivos integrados en la Plataforma.

Una segunda reforma de la Atención Primaria, la renovación de los equipos tecnológicos de los centros, la corrección del déficit estructural de las plantillas, la estabilidad laboral y la reducción de las listas de espera fueron otras de las demandas por las que cientos de malagueños se echaron a la calle.