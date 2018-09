Cuando las matemáticas ayudan a tomar una decisión

Ya dijo Galileo Galilei que "las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo". Y si todo puede leerse y comprenderse en clave matemática, también éstas se pueden utilizar para hallar la resolución más oportuna a un conflicto que nos preocupa. En la Toma de Decisiones Multicriterio, una rama de la Investigación Operativa que se dedica a los problemas de decisión con varios criterios, basó el catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Francisco Ruiz de la Rúa la lección magistral en el acto de ayer. Historia de una decisión es el título de la ponencia que, desgranada con guiños irónicos y divertidos, hizo consciente al público asistente de la omnipresencia de las matemáticas. "Siempre que puedo modelizar el problema matemáticamente puedo tomar decisiones con las matemáticas", dijo el profesor. Y apuntó que la Toma de Decisiones Multicriterio es una disciplina bastante joven (1972) que trata de proporcionar técnicas matemáticas para ayudar al decisor a elegir entre varias alternativas atendiendo a criterios conflictivos entre sí.

"Como en general no existe una solución factible que sea a la vez la mejor para todos los criterios, estas técnicas ayudan al decisor a incorporar sus preferencias al modelo, para encontrar la solución que más se ajusta a ella", afirmó. También destacó Ruiz de la Rúa que "no se trata de que las matemáticas decidan por nosotros, sino de aplicar técnicas que incluyen las preferencias del decisor para ayudarle a encontrar su mejor decisión". Igualmente comentó que esta rama investigadora pone "a nuestra disposición un amplio abanico de técnicas para adaptarnos de la mejor forma posible tanto a las características de cada problema como a la manera en la que el decisor se sienta más cómodo proporcionando la información necesaria acerca de sus preferencias".

Y aunque el tema de la lección inaugural surgió con su necesidad de decidir de qué hablar en ella, "no me queda más remedio que confesar que en realidad no he utilizado técnicas multicriterio para tomar las decisiones sobre el contenido y estructura de esta lección", dijo Ruiz de la Rúa. "Hubiese sido matar moscas a cañonazos, y no quiero yo que alguna asociación animalista la tome conmigo", bromeó. En realidad, sostuvo, "no hay metodología que sustituya a la experiencia, y a la intuición que se deriva de ella, del decisor".