Los médicos y la Junta encaran la huelga envueltos en un clima de crispación por las agresiones

Los profesionales sanitarios del Hospital Clínico se concentraron ayer a las puertas del centro hospitalario para mostrar su rechazo y repulsa a las diversas agresiones que están sufriendo sus compañeros. La última, el pasado martes, cuando un médico del servicio de Urgencias sufrió una agresión física y verbal por parte del paciente al que estaba atendiendo. De esta forma, y tras el reciente cruce de acusaciones entre el Colegio de Médicos de Málaga y la Consejería de Salud, el divorcio entre el Gobierno autonómico y los profesionales sanitarios se acentúa cada vez más, a menos de un mes para el comienzo de los paros parciales de la Atención Primaria. Esta relación cada vez más tensa, sin precedentes, vivió el miércoles uno de sus puntos álgidos después de que desde la Junta acusasen al responsable de los facultativos malagueños, Juan José Sánchez, de "mentir", al exigirle éste a la consejera de Salud "contundencia y medidas urgentes" tras la nueva agresión del martes. Tras estas declaraciones, el Colegio de Médicos pidió ayer, a través de un comunicado, a la Junta que rectifique y dé "un paso adelante" para erradicar estas actitudes en las consultas.

En esa línea, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, se mostró crítico con las palabras de la consejera, quien aseguraba que todos los centros contaban con medidas de seguridad, las cuales consideró Martín insuficientes y con una inversión "mínima", dado que como explicó, "lo único que hay en el Clínico son vigilantes de seguridad y el botón antipánico, pero no tenemos cámaras de seguridad".

La concentración de ayer, convocada por la dirección del centro hospitalario y el Sindicato Médico, supone un nuevo gesto por parte del personal sanitario en contra de las diversas agresiones, tanto físicas como verbales, que sufren desde hace años muchos médicos y enfermeros, aunque, como señaló Eduardo Rosell, director de la Unidad de Urgencias del Clínico, no se tiene una cifra exacta de profesionales que han sido víctimas de agresiones, dado que en la mayoría de los casos no suelen denunciar. Ante estas situaciones, la directoria médica del centro, Eva María Fragero, recordó que se cuenta con un protocolo de agresiones mediante el cual se le ofrece a la persona agredida "apoyo jurídico y psicológico". A pesar de ser Málaga la provincia andaluza con mayor número de agresiones, Fragero hizo hincapié en que se tratan de "casos aislados" y detalló que "todos los días se hacen miles de actos sanitarios en este centro y se hacen con absoluta normalidad en la relación entre médicos y pacientes". No obstante, afirmó que "queremos seguir trabajando para poner todos los medios que estén a nuestro alcance para poder evitar las agresiones".