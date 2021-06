Médicos reclaman "medidas urgentes" en Atención Primaria ante su "situación crítica"

La situación de la Atención Primaria es "crítica" y hay que tomar "medidas urgentes". Es el diagnóstico que hacen los facultativos de los centros de salud. Como tratamiento, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y el colectivo ¡Basta Ya! proponen, entre otras mejoras, el "dimensionamiento adecuado" de las plantillas, un filtro para que los facultativos no pierdan hasta un tercio de su jornada en labores que no les corresponden, un máximo de 25 pacientes diarios y la reducción de sus tareas burocráticas.

Medidas por las que llevan clamando más de dos décadas sin éxito y que ahora estiman imprescindibles ya que la pandemia ha agravado las carencias. Además, ambos colectivos reclaman un aumento de las citas presenciales ahora que la tasa de Covid va bajando y que la vacunación aumenta el porcentaje de personas inmunizadas frente al virus.

La primera reivindicación es el "dimensionamiento adecuado de las plantillas". Reclaman un cupo máximo de 1.300 pacientes para médicos de familia y de 1.000 para pediatras. Eso supone un incremento, ya que hay localidades, sobre todo de grandes conglomerados urbanos, donde los profesionales están sobrecargados.

Para la presidenta de ¡Basta Ya!, Carmen González, para ello es imprescindible la mejora de las condiciones laborales y retributivas a fin de hacer atractivas las plazas de Atención Primaria. "No es que no haya médicos, es que no se quedan", aclaró. De hecho, casi ninguno de los MIR que han completado en mayo pasado la especialidad se ha quedado en este nivel asistencial. Sobre estos profesionales, el vocal de Atención Primaria del SMM, José Becerra, precisa: "Se han ido a Urgencias de los hospitales, a hospitales privados, a otras comunidades autónomas o al extranjero".

Los médicos también urgen a que se apliquen "filtros eficientes" para acceder a sus consultas y un triaje a cargo de una enfermera para los pacientes que acuden sin cita. Según González, "el centro de salud tiene que ser la puerta de entrada, no el médico". Estiman que en torno a un tercio de su jornada la dedican a tareas que deberían asumir los especialistas de los hospitales o profesionales de otras categorías de los centros de salud. La representante de ¡Basta Ya! asegura que la situación de la Atención Primaria ya era deficitaria y crítica antes de la pandemia y que el Covid la ha agravado.

Otra de las demandas es el aumento de las citas presenciales. En la actualidad, las consultas telefónicas oscilan entre el 80 y el 90%. El resto son de presencia física. Ambas organizaciones entienden que ya es hora de revertir estos números de manera que la amplia mayoría sea presencial. "Tenemos que volver a la normalidad", sentenció Becerra. No obstante, advirtió que debido a la continuidad de la pandemia, "los centros de salud no pueden ser un sitio de reunión, como antes".

Para ellos, los dos colectivos en un documento conjunto presentado este martes al delegado de Salud, Carlos Bautista, reclaman limitación de aforo con vigilante de seguridad en los centros de salud y campañas informativas hacia los usuarios para que conozcan y acaten los cambios.

Los pediatras -como parte de la plantilla de facultativos de Atención Primaria- también suscriben el listado de reivindicaciones y suman las propias. Recuerdan que en torno al 40% de las plazas de la especialidad están cubiertas por médicos de familia. Una problemática largamente denunciada y que también sigue sin respuesta. Esté déficit afecta sobre todo a las comarcas de Antequera, Serranía y Axarquía. "Ante la escasa expectativa de proyección profesional, los pediatras buscan trabajo en la sanidad privada, los hospitales o el extranjero", comentó Paloma Chinarro, delegada del SMM. Estos especialistas también urgen a que cada niño, así como tiene su pediatra, cuente con una enfermera de cabecera. Andalucía es la única comunidad autónoma donde no está implantado este modelo.

Otra demanda enarbolada por ambos colectivos es que la dirección de los centros de salud recaiga "exclusivamente" en médicos, según lo establecido por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/2003 y lo recogido en varias sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Sindicato Médico y ¡Basta Ya! entregaron estas reivindicaciones este martes al delegado de Salud que precisamente fue el portavoz de este último colectivo y ejercía como médico de familia hasta su nombramiento como representante autonómico.