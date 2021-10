Los mejores cosméticos del otoño

El otoño nos trae muchas fragancias, cosméticos decorativos y tratamientos para el cuidado facial para recuperar la piel después del verano. Vamos a elegir los productos de belleza imprescindibles para el otoño.

Sombras líquidas

Chanel ofrece muchos productos nuevos esta temporada. En la colección otoño-invierno del año pasado, Lucia Pica elogió los colores burdeos, pero en 2021, tenemos cuatro colores más populares: caqui, champán, gris plateado y rojo marrón. Toda la colección está hecha en las tonalidades otoñales y tiene las texturas mates y brillantes. El favorito de https://makeup.es/ es la sombra de ojos líquida brillante con efecto metálico. Puedes usarla para dibujar las flechas brillantes, o incluso para resaltar tus párpados. La sombra tiene una textura ligera y duradera y se puede aplicar en varias capas para aumentar el brillo. En resumen, es una cosa indispensable en tu neceser.

Perfume

Te presentamos el tercer perfume de la línea “Twilly d’Hermès” — “Twilly Eau Ginger”. Es un perfume fresco (¡exactamente lo que necesitas en otoño!) que combina las notas florales, picantes y amaderados. ¡Esa fragancia con las notas vibrantes de peonía, jengibre confitado y cedro seguramente va a mejorar tu estado de ánimo!

Suero renovador

En verano, teníamos que proteger nuestra piel de los rayos UV y usar solo los cosméticos suaves. Y ahora es tiempo para combatir las arrugas, la hiperpigmentación y el tono desigual en la piel de tu rostro. Para eso, tienes que usar las cremas con retinol (por ejemplo, el suero antienvejecimiento de “La Roche-Posay”). Estos productos ayudan a regenerar la piel, estimulando la síntesis del colágeno y la elastina en las capas más profundas de la piel. Gracias al contenido de vitamina B3, agua termal y retinol, la crema de “La Roche-Posay” combate la piel seca y escamosa.

Mousse de labios

¿Pintar o no pintar los labios en tiempo frío? Esa es la cuestión. Este otoño, te recomendamos optar por el labial intenso con la textura ligera que no seca los labios y no se borra. La colección de mousses de labios de “Teddy Bare” incluye 17 tonos (desde el nude hasta los colores más vividos) para que cada mujer pueda encontrar la opción perfecta. Todos los productos de la marca son veganos y seguros, así que puedes aplicarlos tanto en los labios como en las mejillas y los ojos.

Suero de noche

La otra novedad de este otoño es el suero de noche “Revitalift Laser” de “L’Oréal Paris” que aporta hasta tres veces más de retinol en la epidermis. Además, el producto contiene ácido hialurónico, glicerina y aceites esenciales. La eficacia de estos ingredientes ya ha sido evaluada tanto por los expertos independientes como por las mujeres que participaron en sus pruebas.