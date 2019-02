“Cuando se enteró de que mi familia había votado a Vox empezó a llamarme nazi, facha, fascista. Puso a mi clase en mi contra, hasta que se dieron cuenta de que era una tontería. No se ha salido con la suya”. Son las palabras de la menor de 17 años cuya familia ha denunciado ante la Junta de Andalucía el acoso que lleva padeciendo desde las pasadas elecciones autonómicas, celebradas en diciembre, tras reconocer en una clase de Historia su afinidad con el partido liderado por Santiago Abascal.

Según su testimonio, la responsable de orientación del instituto en el que estudia 4º de Eso, que ya ha activado el protocolo de acoso establecido para esclarecer los hechos, llegó a reunir a las dos alumnas para que pusieran “solución” al conflicto y evitar, de esta forma, su expulsión. La afectada afirmó que estaba dispuesta, pero que exigía “respeto y educación”. “Me insulta y me deja en ridículo delante del resto”, denuncia.

La estudiante critica que, en su opinión, el hecho de que una persona tenga “una ideología distinta” ya implica que se le califique de “nazi”. “Eso no va así, se supone que hay una democracia”, subraya. Entiende que actualmente uno puede “vestirse, opinar y ser como quiera”, pero “dentro de lo que la gente de hoy en día quiere”. “En el momento en el que ya no opinas, vistes, piensas o eres como los demás te discriminan”, critica.

A su juicio, “la gran mayoría” de los jóvenes de su edad “no tienen idea de política y hablan sin ni siquiera informarse”. “Antes de discriminar a una persona de 17 años por un partido político, que se informen y no se dejen llevar por lo que ven en las redes sociales”, argumenta.

El escrito que el padre de la menor trasladó tanto al director del centro como a la delegación territorial de Educación recoge que una compañera “señala” a su hija en las clases, “llamándola nazi de mierda, tratando de ningunearla y ridiculizarla”. Asimismo, recalca que la “persigue por el colegio e intenta humillarla y provocarla”. No en vano, el progenitor reconoce que su hija “tiene un carácter fuerte”, pero advierte que, aunque esta “persecución y acoso no le amedrenta, sí puede llegar a provocar una respuesta que no sea la deseada”. De ahí que la familia haya decidido intervenir para que se “tomen las medidas oportunas” encaminadas a “atajar y acabar con este acoso”.

Desde la Delegación de Educación confirmaron que el instituto “ha iniciado el protocolo de actuación ante presuntos casos de acoso escolar tras tener conocimiento por escrito de que pudiera estar produciéndose una situación de este tipo”. Asimismo, añadieron que, en estos momentos, “se está procediendo a realizar los trámites establecidos en dicho protocolo”.