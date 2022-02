El mensaje viral de un interino malagueño: "Papá, ya no tienes tiempo de jugar conmigo"

Lucas, tutor de 4º de Primaria del Colegio Federico García Local (Sevilla), lleva doce años impartiendo clases a los más pequeños como docente interino. Del mismo modo que tantos otros, por las tardes prepara la oposición que -si aprueba- le dará la plaza fija y la llave para conseguir la tan ansiada estabilidad. También es padre de dos niñas, de cinco y tres años. Y es que eso de conciliar trabajo, estudio y vida familiar es otro cantar.

Por ello, el opositor publicó un post en el grupo de Facebook Interinos de Andalucía, en el que relata una conversación real que mantuvo con su hija mayor -cuando volvían a su domicilio tras dejar a la pequeña en clases de inglés- y que refleja el problema personal que se esconde detrás de los interinos: “Papá, ¿hoy tienes que estudiar?”. Pregunta a la que el progenitor le responde afirmativamente y ella le replica: “Tenemos que apuntar en un papel los días que tienes que estudiar y los días que son para mi. Que siempre tienes que estudiar”. Asombrado, el padre le contestó: “Pero si todos los días son para ti. Te llevo a colegio, te recojo, te llevo a inglés, luego es verdad que estudio un ratito, pero luego te baño, te doy de cenar y te leo un cuento hasta que te duermes”. Tras esto, la niña le dice: “Sí, papá, pero ya no tienes tiempo de jugar conmigo".

“Cuando me dijo eso me rompió el corazón. Me dejó roto”, apunta Lucas a este periódico. El malagueño asegura que esa tarde le costó mucho concentrase y poder estudiar.

“Te sientes además culpable por partida doble. En primer lugar, porque no puedes estudiar todo lo que deberías y, en segundo, porque tienes que abandonar un poco a tu familia”. Y, aunque apunta que le da “pena” no dedicarles el tiempo que merecen, ya que están en “un momento clave de sus vidas”, insiste en que todo lo hace por su familia, para ofrecerles “unas garantías el día de mañana”. Lamenta también que su mujer tenga una sobrecarga de trabajo para que él pueda estudiar.

Tras la conversación con su hija, reconoce que se sentía “roto” y “hundido”, por lo que decidió desahogarse y compartir “la espinita que se le había quedado clavada” con el objetivo de que alguien le diera ánimos o que, si había alguien en la misma situación, que le reconfortara sentirse identificado. Pero todo ello, “sin pensar mucho más allá”, aclara.

Además de exponer la conversación entrañable entre padre e hija, Lucas añadió en su publicación: “Os podéis imaginar lo que he sentido. Y mientras tanto, los políticos dedicados a pelarse entre ellos, riéndose de nuestro esfuerzo y sufrimiento. Siento si no es apropiado para el grupo, pero quería desahogarme”.

Y es que el maestro cuenta hay “mucha incertidumbre” en cuanto a la oposición porque todos los años cambia la normativa. “Es muy desagradable y estresante”, añade, ya que además de cambiar continuamente el temario, en verano anunciaron que habría el triple de plazas que ahora. En cuanto a la fecha del examen, explica que, aunque suele ser a finales de junio, la oficial aún no está convocada.

“Mi disponibilidad de tiempo para memorizar un tema -que es la parte de la prueba que más cuenta- es inferior a los que acaban de salir de la carrera”, manifiesta, al tiempo que aclara que anteriormente -cuando no tenía responsabilidades familiares- había años en los que no se convocaban oposiciones o salía un número muy reducido de plazas frente a la cantidad de gente que se presentaba.

Por ello, el interino pide “ayuda a los políticos para quienes llevamos tantos años trabajando y demostrando que hacemos bien nuestro trabajo”, ya que, “Europa dice que estamos en fraude de ley porque no podemos hacer las mismas funciones que un trabajador fijo y que durante tantos años nos cambien de colegio o incluso de provincia sin darnos estabilidad”, denuncia.