Morir de éxito

EN los últimos tiempos, el incremento de las desigualdades sociales, incluida su referencia territorial, se ha consolidado en los espacios urbanos, en lo que hemos denominado segregación urbana, como la consecuencia de la separación de los ciudadanos en el espacio urbano dependiendo de sus características sociales o capacidades económicas. Las diferencias de precios de las viviendas, pero también de la calidad urbana de los diferentes barrios, se convierten en los filtros a través de los cuales las personas pueden elegir el lugar donde vivir, con lo que los que poseen menos recursos terminan agrupándose en aquellas áreas urbanas con precios del suelo más bajos y donde la calidad de vida es menor, mientras que los grupos más acomodados tienen más capacidad de poder elegir donde vivir y, por tanto, pueden ubicarse en aquellos barrios con más servicios y mayor calidad urbana.

Este proceso de separación entre los grupos sociales y de concentración en unas determinadas áreas se produce a partir de la renta de las familias, porque no debemos olvidar que, en Málaga, la renta familiar disponible del barrio más acomodado es casi siete veces más alta que la del barrio más desfavorecido, consolidando la segregación urbana como un fenómeno estructural, precisamente a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Esa es la brecha social. A partir de ahí, y de acuerdo con un estudio que estamos llevando a cabo junto con mis colegas Elena Barcena y Julian Molina, el número de áreas urbanas con niveles extremos de segregación aumenta tanto en las áreas desfavorecidas como, aún más, en las acomodadas.

Pero si les cuento esto un Viernes Santo, es porque considero que Málaga lleva inmersa al menos desde hace una semana en un proceso manifiesto de segregación urbana, de la mano, precisamente de su Ayuntamiento y de la Agrupación de Cofradías, ambos por acción u omisión. Vallas por donde vayas, obstáculos y privatización de un espacio publico, hasta el punto de sentirte atrapado en tu propia ciudad. Si ha tenido la oportunidad de visitar el centro histórico en estos días sabrá perfectamente lo que le estoy contando, si además ha pretendido ir de procesiones, como decimos por aquí, lo habrá vivido en sus carnes. Esto no es de recibo.

En la semana previa de traslados, los ciudadanos hemos podido acercarnos a nuestros respectivos barrios para poder asistir a los actos de cada hermandad o cofradía, con lo que cabría pensar, que lo que se pretende es que el malagueño de a pie vea a los titulares de tal o cual cofradía en su barrio, para mantener el centro histórico a expensas de los negocios, de los grandes y de los chicos, en lo que sería una torticera táctica de segregación urbana del espacio publico, a todas luces impresentable.

Por supuesto que esta es nuestra fiesta de primavera, y por supuesto que hay una necesidad mas que importante de recuperación económica y generación de empleo después de los tiempos que llevamos vividos recientemente, pero la realidad es que el centro histórico se ha convertido en un gran escenario para el uso privado, en el que si no tienes posibles, no puedes acceder. El alcalde sugiere que la permeabilidad del recorrido oficial siempre esté garantizada para los malagueños de a pie, y que haya puntos de libre acceso cercanos, como si fuera un tornero fresador que pasaba por ahí, y no quien tiene que tomar medidas para eso no suceda. Defíname cinismo, por favor.

Manuel Sarriá, poco dudoso de antimalagueñismo, ha calificado la situación de autentica vergüenza. Sí, hay que respetar al comerciante que vende limón cascarúo y cañadú, al de las manzanas caramelizadas, y al de la terraza en calle Strachan… pero también el derecho del ciudadano que quiere simplemente transitar “por su ciudad”. Hay que respetar a la Agrupación de Cofradías, por supuesto, porque yo soy además de los convencidos que una hermandad tiene una obra social y es bastante mas que dos tronos que salen un día, pero también hay que respetar al vecino que desgraciadamente no tiene para pagarse unas sillas en el recorrido oficial.

Tanto más, cuando en apenas unos cientos de metros, también en barrios cofrades, como son el Perchel y Santa Julia, hay vecinos a los que en unos días los van a echar a la puta calle. Los van a desahuciar mediante una cacicada impropia de los tiempos que corren. Para eso el Consistorio tiene la piel mas gruesa.

NO se puede hacer una segregación social del centro histórico mediante umbrales económicos, que lejos de ser un espacio de inclusión se ha convertido en espacio de bloqueo, físico y mental. Por cierto, parece ya imprescindible la creación de un plan de barrios y el desarrollo de una política de vivienda pública firme y a nivel del sistema urbano, la reformulación del sistema de financiación local o de una política de precios del suelo mucho más equilibrada que garantice el derecho a tener una vivienda, porque aquí no sobra ningún malagueño.

Ahora bien, igual nuestro regidor, lo que pretende es que se vean bien los mimbres que tenemos para ser la sede de la Expo27, o que se pueda observar sin tapujos que los malagueños de a pie, son los que, en los espacios públicos, están al otro lado de la valla. Si lo que pretende es que se vea a las claras y sin paños calientes cómo una ciudad que segrega a sus vecinos o en la que se toman medidas al margen de la ciudadanía NO es una ciudad inclusiva ni sostenible, en un manifiesto ejemplo de anti-gobernanza, hago mía la iniciativa irónica de mi buen amigo Jotajota Blanes, emprendedor donde los haya, proponiendo la “Cofradepulsera”, al estilo de la existente en los famosos hoteles de veraneo, mediante la cual las criaturitas podríamos acceder al centro, previo pago, naturalmente, no vaya a ser que se nos cuele un tieso.

Constaría de las versiones básica (que te permite acceder a la silla en la alameda, cerveza de barril y tapa de rusa), Premium (con silla en calle Larios, dos cervezas y 3 tapas a elegir entre rusa, bravas, cresta, y croquetas), y la versión Taco de Luxe (en tribuna Montecarlo, con su botella de tinto, bufé libre de tapas, y paseo por el muelle de los megayates pero en la parte de fuera de la valla de la vergüenza).

Ironías aparte, dentro de las claves de la vuelta a la normalidad post-pandemia, y si se quiere seguir probando el nuevo recorrido oficial, urge una planificación del centro histórico durante la Semana Santa a modo de plan estratégico, una ordenación de espacios mediante la que nadie se sienta excluido, permeables, respetando y haciendo compatibles los intereses de cofrades, comerciantes y hosteleros, pero también los derechos de los ciudadanos de a pie, que contribuyen con sus impuestos, porque de lo contrario, mucho me temo que podemos morir de éxito.