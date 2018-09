La morosidad en el alquiler se quintuplica en la última década

Los morosos en el alquiler de viviendas han crecido como setas en la última década en Málaga fruto, por una parte, de la crisis económica y, por otra, de la desvergüenza de muchas personas que, amparados en la lentitud judicial, no pagan la mensualidad porque no quieren, los conocidos como morosos profesionales. La empresa Fichero de Inquilinos Morosos publicó ayer su informe anual y Málaga no salió muy bien parada, ya que el importe medio de la deuda se ha quintuplicado en los últimos diez años y es una de las provincias españolas donde se debe más dinero.

Este estudio afirma que el impago de alquileres se incrementó un 6% en 2017 en Málaga respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar un importe medio anual de 7.342 euros por persona. Por encima de esa cifra solo están Baleares (8.234 euros), Barcelona (10.661 euros), Madrid (9.617 euros) y Guipúzcoa (8.793 euros). Dicho de otra forma, Málaga es la quinta provincia española donde los inquilinos deben más dinero a los propietarios de las viviendas y la mora es 1.300 euros superior a la media española, establecida en unos 6.000 euros anuales.

El estudio anual sobre la morosidad en arrendamientos urbanos de esta empresa realiza un índice sintético que, en base a una serie de criterios, arrojaba una cifra de 337 en el año 2007 en Málaga. Ese índice no ha parado de crecer en esta década alcanzando un registro de 1.785 en 2017, el más alto de la comunidad andaluza. "Las cifras de morosidad en Málaga vienen influenciadas por diversos factores como el incremento del mercado inmobiliario del alquiler en la provincia o el aumento de los precios registrado en los últimos meses", detalla Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos.

Uno de los mayores problemas de los propietarios de viviendas de alquiler de larga temporada es que no es fácil echar al moroso. Hay que enviarle un burofax y confiar en que abandone el inmueble para evitar ir a juicio, ya que en ese caso se puede tardar un año y medio para conseguir un embargo en un juzgado para un moroso español y localizado y hasta cuatro años si el propietario no tiene bienes y es difícil de encontrar. El 72% de los propietarios consultados por esta empresa en España reclaman que haya cambios legislativos para que se pueda acelerar el proceso de desalojo. Cardona señala que en Málaga la deuda media es de 7.342 euros y si se acortara el plazo medio de desalojo "el perjuicio sería menor".

Los propietarios temen que se les cuele un moroso que les dificulte la vida, aunque también es cierto que, de primeras, se tiende a ser optimista. Un informe publicado la semana pasada por el portal inmobiliario Idealista señalaba que el 81% de los arrendadores de Málaga solo piden a sus inquilinos un mes de fianza, mientras que el 17,5% reclamaba un mes de fianza más un mes de depósito y solo el 1,5% exigían el mes de fianza más dos meses o más de depósito. El arrendador tiende a confiar ya que aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos dice que solo se debe exigir el adelanto de un mes como fianza, se abre la posibilidad de que ambas partes fijen garantías adicionales. Los que tienen la intención de ser morosos, lógicamente, buscan pagar lo menos posible desde el principio. Según un estudio de Fotocasa publicado el martes, el precio medio del alquiler en la provincia de Málaga estaba en agosto en 7,82 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que el año pasado, lo que implicaría un precio medio de 782 euros al mes para una vivienda de 100 metros cuadrados.

Los inquilinos morosos son un quebradero de cabeza para el dueño de la vivienda, pero también hay muchos propietarios que son morosos con su comunidad de vecinos a la hora de pagar la mensualidad o las derramas. Los propietarios de inmuebles en la provincia de Málaga debían a finales del año pasado 57,8 millones de euros a sus respectivas comunidades de vecinos. Según las estadísticas del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, solo el 23% de los morosos no abona la mensualidad porque tiene realmente problemas económicos. En el resto hay tres perfiles. El más abundante, con un 42%, es el moroso profesional. En segundo lugar, con el 19%, están los bancos que se han quedado con viviendas, trasteros, garajes, oficinas o locales de empresas quebradas y que tampoco ingresan el dinero de la comunidad, bien por desinterés o bien porque tienen un caos de gestión de sus activos. El tercer perfil es el que denominan deudor ausente, con un 12%. Suelen ser personas que han fallecido, extranjeros o de otras provincias españolas que han abandonado sus casas al no poder pagar la hipoteca y que están ilocalizables, o familias que están pendientes de liquidar herencias y, mientras se dirime de quién es la propiedad, nadie paga nada.