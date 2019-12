Una mujer exige una ayuda en un centro social y acaba a golpes con la Policía

Accedió a un centro de servicios sociales comunitarios de Carretera de Cádiz para exigir una ayuda y acabó a golpes con los policías que acudieron alertados por el personal. La presunta autora, de 30 años y nacionalidad rumana, terminó detenida en los cabalozos de la Policía Local. Los hechos ocurrieron sobre las 12:30, cuando la mujer, una vez que fue informada por una trabajadora social de los trámites que debía seguir para disponer de la subvención, comenzó a proferir insultos y amenazas. "Eres una racista. Voy a llamar a mi novio y os vais a enterar", espetó, supuestamente, según informaron fuentes policiales.

Un vigilante de seguridad trató de calmar a la mujer, pero no lo consiguió y solicitó presencia policial. Cuando los policías se dirigieron a ella para conocer lo ocurrido ésta mantuvo la misma actitud agresiva, llegando a rozar con el dedo índice en el rostro a los agentes e invadiendo la zona de seguridad. "No me voy a ir de aquí hasta que no me deis lo que quiero. Os vais a morir pronto", apostilló. Según la versión policial, la supuesta agresora desoyó las indicaciones de los efectivos, pese a que le advirtieron de que podría incurrir en una infracción penal. Además, se negó a identificarse.

La escena se desarrollaba en un equipamiento que se ocupa del estudio, valoración y tratamiento de las necesidades sociales ubicado en avenida de Isaac Peral. En un momento dado, llegó a tirarse al suelo y comenzó, presuntamente, a lanzar patadas y puñetazos contra los policías. Uno de los golpes impactó en el antebrazo derecho de uno de ellos.

Fue entonces cuando los agentes tuvieron que inmovilizarla y la trasladaron a dependencias policiales en calidad de detenida por un supuesto delito de resistencia y atentado a agente de la autoridad. Una vez allí, se negó a facilitar los datos de afiliación, pero los policías le hallaron en un registro un libro de familia y una tarjeta médica que les permitió identificar a la mujer.