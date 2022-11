Una mujer con cáncer de pulmón espera tres meses para ser operada en Málaga

Tres meses. Eso es lo que ha tenido que esperar Begoña Pérez para una operación de cáncer de pulmón. Entrará en quirófano el próximo lunes después de 94 días de angustia. "Cada día que pasa, al cáncer le suma y a mí me resta", afirma esta paciente que los médicos catalogaron de preferente. Pese a que ya tiene fecha para la intervención decide sacar a la luz su caso "por los que vengan detrás, porque el sistema no puede estar tan mal".

Begoña estaba desesperada. A principios de esta semana, aún sin fecha para la operación, relató su situación a Málaga Hoy. Tres días después, tras la consulta de esta redacción al hospital por las demoras en su caso, le comunicaban que el lunes por la tarde la operan. "Yo no quiero estar por encima de nadie porque todos los que estamos en lista de espera estamos igual. He sentido mucha rabia e impotencia en este tiempo. No es para ponerme tetas, es por un cáncer. No soy agresiva, pero si lo fuera, en la desesperación a lo mejor habría atacado a alguien", confiesa.

Y continúa: "Es horroroso, horroroso que un cáncer tenga que esperar tanto. No es una verruga ni un juanete; es grave y se va la vida en ello. En esta enfermedad no tendría que haber lista de espera. Da igual que el paciente tenga 20 u 80 años. Todos tenemos derecho a vivir hasta que sea nuestro día".

Las alarmas saltaron el 18 de mayo pasado. En los controles rutinarios que le hacen para el asma, los neumólogos del Clínico apreciaron que en la radiografía había una mancha. "Me llamaron rápido", recuerda esta ex fumadora de 62 años que ha superado un cáncer de mama. Y empezaron las pruebas. Primero un TAC, luego un PET y también una biopsia. Su diagnóstico era cáncer de pulmón. Y llegó la derivación al Hospital Regional. El cirujano la vio el 12 de agosto y la apuntó en la lista de espera quirúrgica como preferente. Le confirmó que tenía un cáncer maligno, que debían extirparle "medio pulmón o más" y que no había metástasis.

Sin fecha de operación, esperó y esperó y desesperó. Fue en varias ocasiones a la secretaría del Hospital Regional a preguntar por su intervención. "Una vez me dijeron que había demoras, otra que no había muchos quirófanos, otra que faltaban anestesistas", relata. Asegura que fue "seis o siete veces". Incluso su hija fue a preguntar y alguna vez llamó por teléfono. "Puse una reclamación a través de la web del SAS con ayuda de ella", cuenta.

Para colmo, su caso coincidió con el verano. "Yo no puedo decirle a mi cáncer espérate que hay vacaciones. Ahora que por fin tengo fecha de operación parece que me han quitado 50 kilos de encima. A ver si ya me quitan este veneno. Espero salir bien del quirófano", cuenta.

A principios de la semana -la primera vez que habló con Málaga Hoy cuando aún no tenía fecha para operarse- relató su caso entre sollozos. Contó que incluso fue a la Delegación de Salud, en la calle Córdoba, para poner una queja por la demora. "Pero allí los vigilantes no me dejaron entrar, me dijeron que pidiera una cita para entregar la reclamación", denuncia. Así que si iba angustiada, se volvió "angustiada y enfadada".

"Nunca había tomado pastillas para la ansiedad, pero ha sido tal el calvario que he tenido que tomarlas. Hasta agosto no tenía metástasis, pero ahora ya no sé si tengo", añade. Cuenta que su marido y su hija, que padecen psoriasis, han llegado a tener brotes a causa del estrés sufrido por su situación.

Las pruebas de preanestesia se las hicieron unos 10 días después de que la viera el cirujano. Así que desde finales de agosto tenía todas las pruebas hechas para su intervención. Finalmente el anestesista la vio este jueves y de inmediato le dieron fecha de entrada en quirófano: 14 de noviembre por la tarde.

"Es que en mi caso el único tratamiento que hay es la operación. Este tiempo ha sido un calvario, lo peor de mi vida", admite. "El sistema no puede estar tan mal que un paciente preferente, con un cáncer maligno tenga que esperar tres meses", argumenta. Insiste en que cada día que pasa para un paciente oncológico en lista de espera quirúrgica es un paso que avanza el cáncer y uno que retrocede el enfermo.

Consultada sobre si ahora que tiene cita con el bisturí prefería callar su denuncia, no tiene el menor atisbo de duda: "No, prefiero seguir adelante, contarlo para que mi caso se conozca y ayude a más gente".