Mujeres y hombres se contagian casi por igual del Covid en Málaga, pero los varones mueren más

Hombres y mujeres se contagian prácticamente por igual el Covid en la provincia de Málaga. Sin embargo, los varones infectados tienen una mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué? Especialistas consultados aclaran que no hay aún estudios que expliquen con rigor esa realidad, pero sostienen que podría deberse a la mayor prevalencia de la obesidad masculina. Y con ello, de sus patologías asociadas. No obstante, reconocen que todo lo que se afirme por ahora –hasta que no haya un investigación de las causas– es “especular”.

Pero los datos están ahí. En la provincia, en los últimos 14 días, la tasa de contagios es de 139,3 positivos por 100.000 habitantes. Casi a partes iguales entre hombres –138,3– y mujeres –139,8–.

Por su parte, la tasa de mortalidad de los infectados es de 94,9. Sin embargo, en este apartado hay una diferencia importante por sexos. Los varones tienen una cifra de 114,5 y las mujeres de 76,1. Es decir que pese a que ellas y ellos contraen el virus prácticamente en la misma proporción a nivel provincial, los varones mueren más.

La situación es similar en Andalucía. A nivel autonómico, la tasa de contagios es de 255,1 casos por 100.000 habitantes; siendo de 250,5 en los hombres y de 259,4 en las mujeres. No hay gran diferencia. En cambio, igual que ocurre en la provincia de Málaga, sí la hay en la tasa de mortalidad. La comunidad autónoma registra 113,1. Pero es de 129,4 entre los varones y de 97,3 entre las contagiadas.

Por tramos de edad, la mortalidad más alta en la provincia de Málaga con el Covid se produce entre los mayores de 85 años. Entre ese colectivo es de 1.453,9. En el otro extremo, la tasa más baja se sitúa en la franja etaria de 0 a 14 años, con un 0,4.

Lo mismo que ocurre a nivel autonómico, en Málaga también aumenta la tasa de mortalidad a medida que se incrementa la edad. De 15 a 29 años es de 2,6 y de 30 a 44, aunque baja muy levemente, es casi la misma con 2,4. Y a partir de ahí empieza a dispararse: 37,5 de 45 a 64 años; 336,7 de 65 a 84 y la citada tasa de 1.453,9 entre los mayores de 85.

Aunque la tasa de mortalidad en general es más alta en los hombres, en el tramo entre los 15 y los 44 años es mayor en mujeres. En el resto de las franjas etarias son los varones los que registran los indicadores más elevados.

Por otra parte, las estadísticas siguen confirmando que la vacunación funciona. Las personas de edades más avanzadas –que son las que tienen ya casi todas las dos dosis puestas y por lo tanto completada su inmunización– son las que registran los menores niveles de contagio. La tasa más baja de positivos se encuentra entre las de más de 85 años:44,1 casos por 100.000 habitantes. Por esta franja etaria es por la que comenzó la inoculación. Le sigue la de 65 a 84 casos, con 93,9. Buena parte de estas personas tienen ya al menos una dosis.

En el otro extremo, con la tasa más alta, están los jóvenes de 15 a 29 años. Registran una tasa de 191,5 casos por 100.000 habitantes. Estas personas, salvo casos excepcionales por patologías de riesgo, no están vacunadas.