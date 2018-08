"El mundo de la cultura no debe tener miedo a manifestarse taurino "

Cuando aún era un niño, Roca Rey se convirtió en hombre a base de cornadas y volteretas. Su carrera recuerda a muchos aficionados a la de Dominguín o El Juli, de quien este joven peruano tenía un póster en su habitación cuando aún soñaba con ser torero. Ahora, con solo 21 años se ha convertido en uno de los referentes presentes y futuros de la tauromaquia, con triunfos diarios allá donde torea. El último, el pasado martes en San Sebastián ante la presencia del rey emérito Juan Carlos I.

-A pesar de su juventud se ha ganado el tratar de igual a igual a las figuras y pisa unos terrenos que pocos se atreven.

-Es bonito eso. Es tu forma de expresar lo que llevas dentro toreando delante del toro y es algo que sale de uno.

-Es curioso que Enrique Ponce, compañero suyo de cartel esta tarde, cuando ya era figura, usted aún no había nacido, ¿no le provoca algo de vértigo todo lo que está viviendo?

-Vértigo no, es algo bonito y es una motivación. Cuando ves que vas consiguiendo tus sueños o tus metas más que vértigo se disfruta.

-¿Soñaba con ello o la realidad ha superado los sueños?

-Soñaba con torear y sentir el toreo, sobre todo con torear en España, y poco a poco se fue consiguiendo y se fueron pensando en otros sueños y otras metas.

-Ya desde su época de novillero la gente iba a la plaza con ganas de verle triunfar. ¿Siente esa presión añadida por tener que cortar las orejas cada día?

-No, presión no. Más que presión es responsabilidad. Mi motivación es que al llegar a las plazas veo que hay muchísima gente en los tendidos y muchos jóvenes y esto son cosas que me motivan y me inspiran para ser mejor.

-Uno de sus más fieles seguidores es su paisano Vargas Llosa…

-Sí, le tengo cariño y respeto. Creo que es importante que personas como él estén defendiendo la tauromaquia.

-¿Cree que hoy en día la gente de la cultura teme manifestarse taurino por represalias?

-Las personas que son realmente de la cultura no tienen por qué tener miedo. Los que son taurinos y no lo dicen lo veo un poco ridículo por no disfrutar de sus gustos.

-¿Qué es el miedo para usted?

-Es algo que va subestimando. Siempre se tiene miedo escénico y miedo a que te pueda coger un toro, miedo a tu cuerpo. Es un factor con el cual convives y tienes que ir haciéndote parte de él o él haciéndose parte de ti.

-¿Cuáles son sus referentes artísticos?

-Admiro a todos los toreros, aunque me gustan algunos antiguos como Dominguín, Antonio Ordóñez o Joselito el Gallo. Me impactaron, sobre todo sus historias.

-Lleva una gran temporada saliendo a hombros de plazas importantes. ¿Cómo digiere ese éxito diario?

-Día a día en cada corrida, pensando que al día siguiente tienes que torear. Vivir el día a día es importante.

-Cada día despierta en un hotel y una ciudad diferente, ¿en qué piensa en esas horas previas a la corrida?

-Durante esas horas me gusta concentrarme. Para ponerte delante de un toro hay que estar sumamente concentrado y metido dentro de ti, para luego poder expresar con naturalidad. Me gusta estar tranquilo y pensando en la corrida.

-¿Qué hace Roca Rey en sus ratos libres?

-Normalmente entreno, y si no entreno y tengo algún día libre para descansar me gusta estar en mi casa y con las personas que quiero. De hobbys me gusta mucho el golf.

-¿Qué supone para usted José Antonio Campuzano?

-Es la persona con la que me vine a España. No me vine a vivir a su casa, pero sí entrenaba con él diariamente. Me ha aportado muchísimas cosas y la disciplina de ser torero.

-¿Cuál es la principal diferencia que destacaría de la afición peruana y la española?

-Todos los países y, ya no solo los países, sino que todas las plazas tienen diferencias. En un mismo país hay diferencias, al igual que entre España y Perú. Son dos públicos distintos, pero creo que dos públicos apasionados.

-¿Qué recuerdos tiene de la afición de Málaga?

-Me acuerdo especialmente de la primera vez que fui a torear a Málaga, que después de esa tarde tuve que cortar la temporada. Ha sido una de las tardes más sentidas y más bonitas que he podido tener como torero. Me gustó esa tarde, obviamente no me gustó que el toro me cogiera, pero sí sentí muchas cosas especiales ese día.

-El próximo día 1 torea su primera Goyesca de Ronda, ¿encara esa corrida de manera especial?

-La Goyesca siempre es especial para todos los toreros. Yo nunca he toreado en Ronda y estoy contento de que se vaya acercando el día.

-¿Por qué cree que el toreo tiene tanto rechazo entre la gente joven?

-No lo veo así, creo que la gente joven está yendo a las plazas e involucrándose. Cada vez se ve a más gente joven en los tendidos y eso es bonito, ir a las plazas y que haya mucha gente joven. Hay mucha afición joven y, como hay mucha afición, también habrá gente que no esté a favor, pero lo importante es que haya gente joven que se entregue a la tauromaquia.

-Desde su visión, ¿qué futuro le espera a la tauromaquia?

-Yo creo que un futuro bueno y bonito, siempre que haya gente joven como la que hay. Y también toreros jóvenes.