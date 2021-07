Un llamamiento al municipalismo y a las competencias locales

Cuando Marshal McLuhan acuñó la idea de la gran aldea global en los años 60, todavía no se había manifestado la pandemia de Covid-19, la transición ecológica no se vislumbraba en el horizonte y el reto demográfico parecía algo menor. Sin embargo, la convivencia de la realidad mundial con los problemas que afectan a los ciudadanos a pequeña escala presenta un debate de compleja respuesta. Sobre este tema (La gestión de lo local en un contexto global) han reflexionado este martes los alcaldes de Málaga y Sevilla (Francisco de la Torre y Juan Espadas) en el Curso de Verano de la FGUMA, Inteligencia de futuro.

Ambos coincidieron en la demanda de mayores competencias y medios económicos para poder desarrollar las estrategias municipales: "En Europa, los ayuntamientos tienen tres o cuatro veces más presupuesto que en España. Es una oportunidad histórica que se ha perdido", aseguró De la Torre, quien se quejó de la falta de financiación de los consistorios. De igual modo, recordó el "error político" que se cometió cuando, en la transición, no se logró el consenso para haber desarrollado un "modelo descentralizado", tras años de centralización, en el que los ayuntamientos estuvieran dotados de más capacidades para actuar: "Es un error histórico caer en el catetismo".

"Me acuerdo cuando, en 2003, Andalucía recibió las competencias activas de empleo. En aquel momento, solicité al presidente Chaves de forma directa que se trasladaran al ámbito local", en referencia al antiguo gobierno de Andalucía. Menciones a la administración autonómica que se repitieron en diferentes momentos de la mesa redonda, cuando Espadas, futuro candidato a ocupar San Telmo, se refirió al fin de El Vacie (el asentamiento chabolista más antiguo de Europa): "Ahí no ha estado la Junta, pero porque tenemos claro que la vivienda debe ser competencia municipal", subrayó. "En este caso te vas a encontrar con una Junta abierta, cosa que yo no encontré en mi momento", respondió de la Torre. "Siempre te he reconocido esa visión municipalista avanzada para la época. Por eso te propongo ahora que lo que le llevaste a Chaves se lo llevemos a Juanma Moreno. Si quieres, mañana pedimos una cita", contraargumentó, en tono amable, el alcalde sevillano.

Además, Espadas planteó los grandes retos que presentan las ciudades: digitalización, con respuesta tecnológica para las demandas del cambio; modernización interna; y modernización ecológica: "La movilidad está cambiando de forma radical y la ocupación del espacio también va a ser distinta. Es necesario un transporte público eficiente y no contaminante. Trabajar en esos aspectos obliga a los equipos a estar en la honda, pedir colaboración en redes, foros...". Unas alusiones a la cooperación que aparecieron de forma recurrente. Así, De la Torre defendió la necesidad de tener una visión global de los temas, "más allá de lo que ocurre en tu propia ciudad", y cómo se puede cooperar para resolver los problemas.

Acerca de la llegada de los Fondos Europeos, el alcalde Málaga argumentó que deben ser los ayuntamientos los que gestionen una parte de esa partida: "Si administramos un 13% o un 14%, sería lógico". "Hace falta voluntad de gobierno para que se nos invite a la mesa para redistribuir las cartas de nuevo. Con los fondos de Europa no se está haciendo bien porque falta altura de miras. Los estados no van a cumplir con los objetivos que se han puesto (Agenda 2030, 2050, cambio climático...) si no han implicado a lo local en las transformaciones importantes. Es algo que no se puede hacer de espaldas a quien gestiona un municipio", afirmó Espadas, que comentó que esa idea se la había trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "No es una cuestión política, sino institucional".

Ambos coincidieron en la necesidad de una segunda descentralización, y que la solución no pasa por una distribución geográfica de las consejerías, sino una reorganización del mapa de competencias existente.