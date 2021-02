Once municipios de Málaga, entre ellos Estepona, Marbella y Ronda, dejan el cierre perimetral este viernes

Buenas noticias: la bajada de la tasa de contagios de coronavirus permite aliviar las restricciones. Once municipios de Málaga -entre ellos Estepona, Marbella y Ronda- podrán dejar el cierre perimetral a partir de este viernes. Exactamente a las 00:00 de este 26 de febrero. Solo tres localidades quedarán con restricciones ya que Árchez y Benaoján, aunque recuperarán su actividad no esencial, seguirán confinadas junto con Montejaque. Este pueblo empeora sus cifras y deberá cerrar comercios y establecimientos no esenciales. El Comité de Alerta de Salud Pública de la provincia tomará previsiblemente la decisión este jueves tras analizar la incidencia de nuevos casos.

Pero la caída por debajo de los 500 positivos por 100.000 habitantes hará posible que Algatocín (00), Cortes de la Frontera (424,1), Estepona (351,7), Gaucín (440,5), Manilva (340,7), Marbella (402,3), Ojén (183,4), Ronda (382,4), Villanueva del Trabuco (282,6), Cañete la Real (183,7) y Serrato (00) dejen el cierre perimetral.

Estas dos últimas localidades estaban no sólo confinadas, sino también con su actividad no esencial cerrada dado que superaba la tasa de los 1.000 contagiados por 100.000 habitantes. Dado que ésta ha caído abruptamente, no sólo pueden abrir bares, restaurantes y otros comercios no esenciales a partir de este viernes, sino que también pueden dejar de estar perimetradas.

Árchez y Benaoján también tenían en vigor ambas medidas. Su tasa ha bajado, pero no tanto como en Cañete la Real y Serrato. De manera que pueden abrir su actividad no esencial por situarse por debajo del millar de infectados por 100.000 habitantes, pero continuarán con el cierre perimetral dado que superan los 500 positivos. En el caso de Árchez, la incidencia es de 779,2 y en el de Benaoján, de 757,1.

La bajada generalizada de la tasa de Covid hace posible que sólo tres municipios mantengan restricciones. Se trata de Árchez, Benaoján y Montejaque. Esta última localidad empeora sus datos. Mientras la semana pasada sólo estaba perimetrada, ahora tendrá además que cerrar su actividad no esencial porque supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Exactamente este jueves registra una incidencia de 1.791,4, la peor de Málaga. Es la peor cifra de a nivel provincial.

En cuanto a la tasa de la provincia, sigue bajando en su conjunto. Este jueves se sitúa en 227,7 y sale del riesgo extremo, que es cuando se supera el indicador de 250 casos por 100.000 habitantes. El miércoles todavía estaba en esa zona roja ya que notificaba 251,3.

Por su parte, la capital consolida su tendencia a la baja. La ciudad de Málaga salió del riesgo extremo de martes (258,3) para miércoles (243,2). Este jueves continúa descendiendo la incidencia y se sitúa en 221,6.