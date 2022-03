Once municipios de Málaga están libres de Covid 19 en las últimas dos semanas

Un total de once municipios de la provincia de Málaga no han registrado casos de Covid 19 oficialmente notificados por PDIA (PCR y test de antígenos) en los últimos 14 días, lo que supone cinco menos que hace siete días. Según los últimos datos actualizados a 25 de marzo por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, consultados por Europa Press, las localidades libres de Covid en estos momentos son Alfarnatejo y Canillas de Albaida, en el distrito sanitario Axarquía. Los otros nueve municipios pertenecen al distrito sanitario de Serranía. En concreto, se trata de Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarraba, Cartajima, Genalguacil, Júzcar, y Montecorto. De estas once localidades sin Covid en las últimas dos semanas la que tiene más población es Canillas de Albaida (811 habitantes), el resto no supera los 600 habitantes.

Precisamente, el distrito sanitario con más municipios libres de Covid 19 en los últimos 14 días es el que tiene la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en dos semanas más elevado: Serranía de Ronda, con una tasa de 554,9 el pasado viernes, último dato disponible.

Los otros distritos sanitarios son Costa del Sol, con una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días de 294,5; Valle de Guadalhorce, con 359,4; La Vega, con 406,0; y Málaga, con 504,3 y no presentan ningún municipio sin casos de Covid, aunque se trata de localidades de más población. El distrito de la Axarquía registra una incidencia de 449,2.

Si se tiene en cuenta la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, son más municipios malagueños libres de Covid, en concreto 20. Así, a los once anteriores se suman Árchez, Arenas, El Borge, Cútar y Salares, en el distrito de la Axarquía; Igualeja, Parauta, Pujerra, en Serranía; y Carratraca en el distrito de Valle del Guadalhorce.

En el conjunto de la provincia de Málaga, la tasa de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes es de 410,4, superior a la de hace una semana, que era de 375,3.

En el global de la pandemia, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, la provincia de Málaga suma 270.897 positivos, 2.341 personas fallecidas a consecuencia del Covid y 260.215 que han superado la enfermedad. El dato de hospitalizados este 26 de marzo era de 146 ingresados con coronavirus, de los cuales 13 se encontraban en las Unidades de Cuidados Intensivos.