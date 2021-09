Narváez pide un pacto para impulsar la investigación y la formación en la inauguración del curso universitario en Málaga

Ahí precisamente es donde actuaría el plan estratégico: “¿Cómo queremos que sea el sistema andaluz dentro de 10 años?” , se preguntó, para responder: “Seguramente esta reflexión nos llevaría a ser mucho más eficaces y eficientes y a definir mejor las estrategias de financiación”, que la UMA considera que debería estar asociada a resultados académicos y sociales “y que no sea considerada un gasto, sino una inversión para el futuro”.

La Junta de Andalucía celebra la vuelta a las aulas

La secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Rosa María Ríos Sánchez, dirigió unas palabras al auditorio en las que hizo un repaso completo de la actividad de la Consejería y recordó los beneficios del plan de inversiones, “que ha permitido a la Universidad de Málaga avanzar en sus áreas estratégicas”. También aludió, asimismo, al nuevo modelo de financiación detallado por el rector, aunque auguró una proyección positiva para las instituciones académicas, al considerar que la Junta de Andalucía “tiene muy clara la necesidad de impulsar la Ciencia en todas su vertientes”. “Afortunadamente, el ánimo con el que empezamos este curso académico no tiene nada que ver con el curso pasado”, reiteró en un par de ocasiones. Además, agregó que gracias al avance en el proceso de vacunación en la comunidad autónoma “solamente las mascarillas y las medidas de higiene nos recordarán lo que hemos padecido en un año y medio”. Así, con gran ilusión, Rosa María Ríos deseó un buen inicio de curso mientras espera “ver cómo los campus se llenan de vida tras este período en el que hemos recurrido a la enseñanza online, con todas sus ventajas: accesibilidad, independencia o flexibilidad”, comentó. No obstante, felicitó a toda la comunidad universitaria, porque a pesar de todos los obstáculos y la rápida adaptación a los nuevos formatos, “la calidad formativa no se ha visto mermada en todo este tiempo”. Expresó que la docencia presencial es un espacio crucial para desarrollar habilidades socioemocionales.