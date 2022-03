Sólo el 31% de los niños de Málaga que se pueden vacunar contra el Covid tienen la pauta completa

Apenas un tercio de los niños que se pueden vacunar contra el Covid en la provincia de Málaga tienen la pauta completa. Exactamente, el 31,3% de los menores de entre 5 y 11 años. Por debajo de ese tramo de edad aún no está autorizada la inoculación. ¿Por qué las cifras son tan bajas entre la población infantil cuando, de media, el 82,2% de las personas vacunables están ya inmunizadas?

Los pediatras lo explican en tres razones: que existen padres negacionistas que no vacunan a sus hijos, que hay otros que prefieren esperar a ver cómo funciona el fármaco y que un importante número de niños han contraído el virus tras la primera dosis con lo cual tienen que esperar para ponerse la segunda y poder completar la pauta de inmunización.

No hay un estudio de las causas. "Habrá de todo. Pero mi percepción es que no es tanto porque no se quieran vacunar, sino porque no se pueden vacunar", sostiene la vicepresidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Andalucía, Leonor Quesada. Durante la sexta ola hubo cientos de casos de pequeños que tenían la primera dosis y cita para la segunda, pero al contraer el Covid tuvieron que aplazar la inoculación para completar la pauta. Fue el caso del hijo de Cristina, de 11 años. "Teníamos la cita para la segunda dosis, pero como pilló el virus, hay que esperar al menos ocho semanas. En mi familia caímos todos. Lo bueno fue que estábamos aislados del mundo, pero en casa no teníamos que aislarnos entre nosotros; así que para comer o ver una peli no había problemas", apuntaba.

Quesada insiste en que estos menores deben ponerse la segunda dosis. "Hay muchos niños que están a medio vacunar porque han pasado el Covid y tienen que esperar para la segunda dosis. Esos niños deben acabar la pauta vacunal, es absurdo dejarla incompleta. Mi consejo a los padres es que cumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias". Y esa recomendación es que los niños de entre 5 y 11 años se vacunen contra el Covid.

Por lo general, en menores, esta infección cursa de forma leve. Fue el caso del hijo de Javier, de 7 años, que cogió el virus dos días después de ponerse la segunda dosis. "Fue leve, un par de días de fiebre, poca cosa", cuenta su padre. Los pediatras insisten en la vacunación contra la enfermedad porque, aunque la amplia mayoría de los casos en edades pediátricas no son graves, hay excepciones.

Málaga -con el 31,3%- tiene el porcentaje de vacunación infantil anticovid más baja de la comunidad autónoma. En Andalucía, de media, es del 40,1%. En Almería del 37,5%, en Cádiz del 42,5%, en Córdoba del 47%, en Granada del 38,9%, en Huelva del 43,2%, en Jaén del 48,3% y en Sevilla del 42,1%. Por distritos, en la provincia el que registra la inoculación más baja entre los 5 y los 11 años es el de la Costa del Sol con el 24,6%. Le siguen el del Valle del Guadalhorce con el 31,6%, el de Málaga con el 33,5%, el de la Axarquía con el 34,7%, el de la Serranía con el 44,4% y el de La Vega de Antequera con el 44,5%.