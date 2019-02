Cs salva por el momento a Pomares, Porras y Cardador tras la denuncia de la Fiscalía

La denuncia de la Fiscalía por presuntas irregularidades urbanísticas en Villas del Arenal ha provocado las reacciones en los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Málaga, que en el caso de PSOE e IU Málaga para la Gente han solicitado el cese inmediato de los concejales denunciados, Francisco Pomares y Teresa Porras, y del coordinador general de Ordenación del Territorio, José Cardador.

El socio de investidura del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, Ciudadanos, salva, de momento, a los dos concejales del PP y al gerente de Urbanismo. El grupo naranja, tras varias horas de reunión y consultas jurídicas, ha eludido solicitar la destitución de los tres implicados, condicionando esa reclamación a que el juez abra diligencias y pase a investigarlos. Juan Cassá, portavoz Ciudadanos “Siempre hemos puesto el foco en Urbanismo porque creemos que es un tapón para el desarrollo de Málaga dada la tardanza en otorgar licencias” Así lo ha expuesto por medio de una nota informativa el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Juan Cassá, quien ha puesto en valor el desarrollo de la comisión de investigación en la que se analizó la gestión de la Gerencia de Urbanismo en materia de infracciones urbanísticas entre los años 2006 y 2016. Sobre la misma, ha destacado que se constata que “no son una pantomima”, insistiendo en la decisión de Cs de acudir a la Fiscalía cuanto se pusieron sobre la mesa “graves acusaciones”. Cassá ha expresado “el máximo respeto” del grupo por la acción de la justicia y las presunciones de inocencia. “Hemos sido un ejemplo respetando los tiempos y el trabajo judicial y por eso nos remitimos a lo que el juez dictamine tras la denuncia del fiscal; son hechos muy graves, dado que, además, la denuncia del fiscal es cualificada y basada en investigaciones profundas y tras la toma de las diferentes declaraciones en estos meses”, ha incidido. “Siempre hemos puesto el foco en Urbanismo porque creemos que es un tapón para el desarrollo de Málaga dada la tardanza en otorgar licencias”, ha señalado en el comunicado, en el que asegura que la formación “no podía desoír acusaciones tan graves como las vertidas en la comisión de investigación”. “Esto es grave y algo más que mala praxis; se está hablando de funcionarios que hablan de injerencias políticas, de peticiones de hacer la vista gorda, de acompañamiento político a inspectores...”, ha abundado Cassá. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde de la capital, Francisco De la Torre, el cese de los ediles del gobierno municipal y del gerente de Urbanismo

Daniel Pérez, portavoz PSOE "Fueron los propios funcionarios quienes denunciaron estas injerencias, este entramado que entorpecía a propósito la labor fiscalizadora de la Gerencia de Urbanismo y cómo, si no estaban de acuerdo con estas órdenes, se les cesaba de su puesto y se les condenaba al ostracismo, mientras el alcalde era perfecto conocedor de todo lo que sucedía"

"En los últimos meses denunciamos cómo, supuestamente, en Urbanismo se trabajaba al margen de la legalidad, se modificaban o se dejaban morir expedientes, se le pedía a los funcionarios que 'mirasen para otro lado' y se sancionaba y castigaba a quien no obedecía. Ante esto no cabe otra lectura que actuar con contundencia: la corrupción no puede ni debe ser tolerada", ha afirmado.

El socialista ha explicado que "fueron los propios funcionarios quienes denunciaron estas injerencias, este entramado que entorpecía a propósito la labor fiscalizadora de la Gerencia de Urbanismo y cómo, si no estaban de acuerdo con estas órdenes, se les cesaba de su puesto y se les condenaba al ostracismo, mientras el alcalde era perfecto conocedor de todo lo que sucedía".

En este sentido, ha recordado, en un comunicado, que fue el Partido Socialista quien aportó "pruebas sólidas de manipulación del foliado en los expedientes a la fiscalía, así como cambios en las bases de datos o las instrucciones, por escrito, para poder interferir, por parte de cargos de confianza y políticos, en los expedientes sancionadores abiertos".

Por su parte, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha solicitado al regidor que asuma sus responsabilidades políticas "ya que está plenamente acreditado que el alcalde tenía total conocimiento de todo lo que estaba pasando".

Eduardo Zorrilla, portavoz IU Málaga para la Gente "El alcalde lo sabía y lo permitió y en vez de actuar permitió que se apartara de sus funciones a personas que no querían mirar para otro lado y que ponían obstáculos a las injerencias políticas y dificultaban que se pudieran perpetrar delitos gravísimos como los que ahora se investigan"

De igual modo, Zorrilla ha exigido la dimisión inmediata de Pomares y Porras y del gerente de Urbanismo, "por la gravedad de los delitos de los que se les acusa, después de que la Fiscalía les denunciara por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos".

Zorrilla ha dicho sobre el conocimiento de lo que estaba pasando por parte del alcalde que "no es una suposición, sino que hay escritos dirigidos a él y algunos con acuse de recibo".

"El alcalde lo sabía y lo permitió y en vez de actuar permitió que se apartara de sus funciones a personas que no querían mirar para otro lado y que ponían obstáculos a las injerencias políticas y dificultaban que se pudieran perpetrar delitos gravísimos como los que ahora se investigan", ha subrayado Zorrilla.

El portavoz de la coalición de izquierdas ha calificado el asunto como "el más grave y escandaloso" que se ha vivido, "no sólo en esta Corporación, sino en todo el periodo de gobierno del Partido Popular".