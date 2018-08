La oposición pide un nuevo modelo para la Feria de día en el Centro Histórico

En esta línea, el portavoz de Izquierda Unida Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, tildó de "modelo caduco y degenerado de lo que fue originariamente" la Feria del Centro que, al igual que los socialistas, resaltó que "ha perdido sus "señas de identidad", aunque las filas de IU apuestan por potenciar el Real y "la Feria del Centro se convierta en el centro en feria", donde se desarrolle la actividad de los comercios con total normalidad. Zorrilla defendió que no debe haber dos recintos.

En materia de feminismo, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, sostuvo que la campaña No es No impulsada por el Ayuntamiento fue "bastante deficiente" según el seguimiento que realizaron desde la formación que lidera y, además, subrayó que desde su partido han optado por analizar lo que hay detrás de las cifras que han dejado las fiestas, y , por ello, puso en valor la importancia de reflexionar sobre la situación "critica" en la que se encuentra el Centro Histórico durante la Feria y cómo afecta a los vecinos de la zona, por lo que apuestan por transitar hacia otro modelo en el que se respete la convivencia con los residentes.

Al ser preguntado por el botellón , mantuvo que "lo que hay que hacer es reducir el impacto y minimizar la aglomeración", porque entiende que hay que tener en cuenta el uso y disfrute de cada vecino, malagueño y turista a la hora de estar en la Feria pero "desde el respeto". En este sentido, insistió en que Málaga "no puede seguir teniendo un macrobotellón " y criticó que el PP no hiciese referencia a este fenómeno en el balance presentado ante los medios.

Porras rechaza las críticas

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, rechazó las críticas del PSOE en relación con la Feria y aseguró "que no solo el Ayuntamiento, sino también quienes hacen la feria día a día", en alusión a los peñistas, los feriantes, y los hosteleros, entre otros, "coinciden en un balance muy positivo". Porras criticó que "el PSOE ofrece su rueda de prensa de balance de feria para criticar al equipo de gobierno, pero son incapaces de contarles a los malagueños cuál es su modelo y cuáles son sus propuestas". Es más, afirmó que se las pidió hace meses y aún no las ha recibido. La edil acusó al socialista de no recorrerse la feria y conocer de verdad la opinión de los malagueños, por estar "tan ocupado estos días repartiendo propaganda electoral en el Rengue -aludiendo a los abanicos del PSOE que ha entregado esta semana en la caseta municipal de las personas mayores-". Por ello, Porras puso en duda la ética de Pérez por utilizar instalaciones municipales, "sufragadas con dinero de todos los malagueños, para repartir propaganda del partido".