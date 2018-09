Un otoño de contenedores

Si las previsiones establecidas hasta la fecha por Maersk Line no cambian, en algo más de una semana los buques portacontenedores volverán a operar de una forma permanente y continuada en la terminal malagueña de Noatum Maritime. Después de la llegada el pasado 23 de junio de las tres grúas Over Super Post Panamax que procedentes del puerto egipcio de Port Said venían para completar la infraestructuras de carga y descarga de la concesionaria del muelle número nueve, el estreno de uno de estos brazos se realizaba el 13 de julio con la operativa del buque Maersk Valencia; el primer buque que inauguraba una renovada línea de atraques con cinco grúas para contenedores.

Tras aquel debut, la terminal del muelle nueve gestionaba durante el mes de julio un total de 12 amarres entre los que habría que contabilizar el que realizó por partida doble el Maersk Pittsburg que llegaba a aguas malacitanas con una avería que lo mantuvo varios días reparando posicionado en el muelle de levante. Ejecutadas estas escalas, agosto, con algo menos de tráfico, se cerraba con 11 entradas, unos números en los que habría que incluir, en ambos meses, los atraques que semanalmente efectúan los tres barcos que cubren las dos líneas regulares que operan el puerto.

Con este lento despegue, ahora, Maersk Line, la mayor naviera de contenedores del mundo que navega en la actualidad con 779 barcos en propiedad y fletados, anuncia en su página web la llegada continuada de sus buques a la terminal malagueña. En concreto, entre los días 14 y 30 del presente mes, esta compañía tiene previsto cumplimentar un total 10 escalas; unos números a los que hay que añadir los nueve atraques que se esperan para las dos primeras semanas de de octubre.

Mantenida esta programación que hace referencia a la segunda quincena de septiembre y a la primera de octubre, el muelle número nueve recibirá 19 atraques en un mes; unas cifras a las que habría que sumar los correspondientes diez amarres de las dos líneas regulares de contenedores que también llegan a Málaga y no están operadas por Maersk Line.

Unas escalas internacionales en tránsito que son el fruto de un acuerdo firmado por esta naviera como ya adelantó en junio la página Marítimas de Málaga Hoy. Una vuelta al tráfico de contenedores que durante dos años, con la posibilidad de ampliar a un tercero, movilizará anualmente 150 atraques.