Una paciente de Huelin de 80 años, derivada al cardiólogo al Hospital del Guadalhorce

Carmen tiene 80 años y vive en Huelin. Su médico de cabecera la mandó al cardiólogo. Su sorpresa fue que no la derivaron a Barbarela o al Clínico, como otras veces, sino al Hospital del Guadalhorce, en Cártama. Ella no se queja, sino su marido, Juan Hernández: “Tenemos el Metro cerca y autobuses cada diez minutos para ir a Barbarela o al Clínico, pero nos mandan al Hospital del Guadalhorce, que está muy bien, pero muy lejos”.

Juan cuenta que miró autobuses para ir a Cártama y preguntó precios a taxistas porque él –a sus 84 años– ya no conduce. Al final, pudo que llevarlo su yerno, que está prejubilado. “Nosotros tenemos suerte, nos llevaron; pero los usuarios de los hospitales son sobre todo personas mayores y no todas tienen a alguien que las acerque, como ocurrió en nuestro caso”, advierte. Juan dice que no va a poner reclamación, pero hace públicas estas derivaciones porque entiende que, sobre todo los mayores, tienen problemas de movilidad y no están obligados a depender de que un familiar los lleve cuando deben ir a un especialista.

El Clínico aclara que lo hace para agilizar las citas a los pacientes que lo aceptan

Una portavoz del Clínico, del que depende el Hospital del Guadalhorce, explicó que el centro sanitario “ofrece” a los pacientes acudir a consultas o a pruebas, como el TAC, en Cártama para “adelantarles las citas”, que se consensúa con los usuarios y que si aceptan, son derivados. Esta “oferta” se hace cuando, cubiertas las necesidades de la comarca, queda un hueco en la agenda del profesional. El objetivo, insistió, es anticipar la consulta a la persona y optimizar la gestión de las agendas para que no se desaprovechen citas. Generalmente se hace con especialidades muy demandadas como Traumatología, Cardiología u Oftalmología.

Sin embargo, el marido de Carmen asegura que a ella no se lo consultaron: “Simplemente le enviaron la cita y ya está. Y a buscarte la vida para llegar al Hospital del Guadalhorce, pudiendo ir a Barbarela o al Clínico”.