Una paciente coacciona a una médica del Materno y destroza el ordenador de la consulta

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) denunció la situación violenta vivida el sábado pasado en el Materno Infantil de Málaga, cuando presuntamente una paciente coaccionó a una médica y le destrozó el ordenador de la consulta. Justamente, la institución daba a conocer los hechos el mismo día en que profesionales del centro de salud de Ciudad Jardín se concentraban por una agresión verbal cometida la semana pasada contra otra facultativa.

Según indicó la entidad colegial, el ataque del Materno se produjo sobre las 20:00, en el área de Urgencias. La paciente se coló en la consulta de la médica y exigió ser atendida. La profesional se negó porque le aclaró que tenía que esperar su turno. Fue entonces cuando la mujer, según indicó el Colegio, reaccionó de forma "agresiva y violenta" destrozándole el ordenador y causando daños materiales. La agredida es una médica, residente de segundo año de Ginecología.

Según la letrada del Colegio, Cristina Sarmiento, que asesoró a la trabajadora, la facultativa habría sido víctima de un delito de coacción. Precisamente este es el perfil de los médicos agredidos, según un reciente estudio presentado por Commalaga: el de una profesional mujer y joven.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, condenó los hechos y apuntó: "Estamos asistiendo a una escalada preocupante de las agresiones en las consultas. Si bien en este caso no fue una agresión física ni verbal pero estamos ante una coacción. No se pueden permitir estas situaciones. Estamos para ayudar, para curar a nuestros pacientes. Es inadmisible y seguiremos alzando la voz hasta detener la violencia en las consultas". Además, Navarro habló personalmente con la facultativa para expresarle su apoyo y poner a su disposición los servicios jurídicos y psicológicos de la corporación.

Sobre las 11:00, casi a la misma hora que Commálaga daba a conocer los hechos en un comunicado, una veintena de profesionales se concentraban a las puertas del centro de salud de Ciudad Jardín convocados por el Sindicato Médico para reprobar una agresión anterior. Ésta ocurrió la semana pasada, también contra una facultativa, que fue agredida verbalmente.

El año pasado se registraron en los centros sanitarios de la provincia de Málaga, entre todas las categorías, 187 agresiones. De ellas, 26 fueron a médicos. Pero de esta cifra, sólo 10 facultativos pusieron una denuncia. Es decir, que casi el 62% de los médicos atacados física o verbalmente no denunciaron. De ahí que recientemente, el Colegio de Médicos de Málaga y el Sindicato Médico instaran a los profesionales a denunciar las agresiones porque las estadísticas sólo son la punta del iceberg. Miedo, vergüenza, tristeza e incluso la reticencia a afrontar los trámites que supone una denuncia llevan a casi dos tercios de los facultativos a no interponerla nunca.

“No podemos pasar de héroes a villanos, de los aplausos a las agresiones. El médico no es el responsable de las listas de espera, de que un medicamento no se pueda recetar porque no está financiado o del retraso en las derivaciones al especialista. El médico es el que da la cara, pero no es el responsable”, declaró entonces Navarro.

El Colegio recordó que tiene un Teléfono de Atención Urgente (TAU) para casos de agresiones que está operativo de 8:00 a 20:00 todos los días del año (incluidos domingos y festivos). En esa línea telefónica, la víctima es atendida por el equipo jurídico de Conmálaga. Fuera de ese horario, la institución recomienda llamar al 091 "donde la asistencia ha mejorado gracias a la creación de los interlocutores policiales sanitarios, agentes especializados en este tipo de delitos".

La entidad que agrupa a los facultativos ha editado la guía 'Respétame. Soy tu médico' en la que da a conocer la labor que realiza contra las agresiones a sanitario. Dispone también de un servicio psicológico atendido por el psiquiatra José Miguel Pena Andreu ya que tras el suceso, la víctima puede padecer shock postraumático. La institución recordó que estos servicios son gratuitos para la colegiación de la provincia.

También informó que a nivel nacional, existe un acuerdo entre la Organización Médica Colegial y la aseguradora AMA que incluye la protección jurídica a los colegiados pertenecientes a la Fundación para la Protección Social del Médico. En virtud del convenio con Mutual Médica, las víctimas de agresiones reciben una cobertura de 50 euros diarios en caso de incapacidad física o psíquica.