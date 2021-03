Pacientes y médicos denuncian el “tapón” de las pruebas diagnósticas en Málaga

Un “tapón” de pruebas diagnósticas, listas de espera más abultadas que antes de la pandemia y, en resumen, un “empeoramiento” de la asistencia. Es el panorama que trazan pacientes y médicos cuando se les pregunta por las otras víctimas colaterales de esta crisis sanitaria: los enfermos no Covid, para los que ahora hay menos recursos porque, desde marzo de 2020, los infectados por el virus de Wuhan consumen gran parte de los medios materiales y humanos de la sanidad.

“Hoy he visto a una paciente que llevaba 13 meses esperando una ecografía de tiroides”, apuntaba un facultativo de un centro de salud. Y acotaba:“El coronavirus nos come recursos y la sanidad malagueña ya era deficitaria antes de la pandemia. Además, con cada ola empeora la situación y los retrasos se van acumulando”.

Desde la asociación Málaga Accesible, que agrupa a más de 70 organizaciones de pacientes, se denuncia el “tapón” de las pruebas diagnósticas solicitadas desde atención primaria y que deben hacerse en los hospitales o sus centros especializados dependientes. Su coordinador, Alfredo de Pablos, explicaba que la atención al cáncer, las patologías graves y las urgencias está bien cubierta.

Pero incidía en las demoras en la asistencia de pacientes crónicos que agravan sus dolencias. “Reconocemos el esfuerzo del sistema por atender en paralelo a los pacientes Covid y no Covid”, enfatizaba. Pero a continuación matizaba que los retrasos en la atención a los enfermos no Covid crónicos, que muchas veces son pluripatológicos, hace que sus cuadros clínicos “se enquisten y se agudicen”.

Añadía que antes de la pandemia “ya Málaga tenía un déficit de infraestructuras que provocaba importantes listas de espera y ahora la situación ha empeorado”. Reconocía que no tenía datos, pero insistía en que los testimonios de los pacientes de las organizaciones que forman parte de su asociación así lo atestiguan.

“Es cierto que hay un tapón en las pruebas diagnósticas. Tacs, resonancias, ecografías y muchas más. El problema es que mientras no tenemos esos resultados, se demoran el diagnóstico y el tratamiento”, esgrimía una facultativa de un centro de salud. “La agilidad en las pruebas es fundamental para tomar decisiones sobre el paciente”, agregaba.

Por último, señalaba: “¿Se está retrasando lo no Covid? Sí. ¿Qué es inevitable? También”. Recordaba que la pandemia obliga a destinar recursos, tanto en los centros de salud como en los hospitales, para atender al Covid. De modo que mientras más casos hay de este virus, con más hospitalizaciones e ingresos en UCI; menos para el resto de las patologías, dado que los medios son limitados, por más que haya habido un ligero incremento de estos.

De Pablos apuntaba que también ha empeorado la atención domiciliaria a los enfermos crónicos desde los centros de salud, dado que a la asistencia de siempre y la de los contagiados con Covid han sumado los rastreos y la vacunación para atajar la propagación del virus. Lamentaba además que la reorganización de los hospitales para hacer sitio a los pacientes Covid haya complicado la atención de los no Covid. Como ejemplo ponía que el Clínico ha trasladado parte de su asistencia a los hospitales del Guadalhorce y al Marítimo. “Son centros que no están bien comunicados; muchos pacientes sufren problemas de movilidad y no siempre tienen un familiar que los lleve”, argumentaba.

Para el portavoz de Málaga Accesible, la pandemia ha empeorado la ya “grave” situación de listas de espera que tenía la provincia: “Entendemos que es una situación difícil porque se han incrementado los recursos, aunque muy por debajo de lo que ha aumentado la asistencia debido al Covid. Pero la realidad es que la atención sanitaria y su calidad han empeorado. Se ve la voluntad de los profesionales, pero no llegan a todo”.