Los padres de centros concertados en Málaga reaccionan al mensaje de Heredia

El volumen de las reacciones ante el tuit del senador del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia, en el que tachaba de "pijos" a quienes estudian en los colegios concertados, fue aumentando ayer con el paso de las horas. Al punto de que el colectivo de padres y madres de colegios concertados católicos de Málaga entendió el mensaje del representante público como "un insulto" a las miles de familias que opta por esta modalidad de enseñanza.

"Me pareció una falta de respeto total a un montón de familias, un insulto al 30%de las familias de España que quiere una educación concertada", expresó María José Peregrina, presidante de Fedampa en Málaga. A su juicio, lo afirmado por Heredia "demuestra que o no sabe o no quiere saber la realidad de estos colegios, que acogen a todo tipo de familia y no son ni pijas ni pudientes".

En una línea parecida se posicionó la Asociación de Escuelas Católicas de Málaga, cuyo presidente, Francisco Luis Martínez, consideró que el senador o bien desconoce la realidad, lo que implica que como político "no está a la altura", o lo dice "por una causa ideológica, que sería sectarismo y no es democrático".

Preguntado por qué lectura hace de estas dos posibles interpretaciones, Martínez reconoció que parece difícil que sea por desconocimiento, toda vez que Heredia fue educado en un centro concertado y religioso. "Desconocimiento no debe tener, me decanto más por una causa ideológica y ahí topamos con un muro que no es democrático", afirmó.

"Mal político es aquel que subestima la elección de miles de personas que optan por una enseñanza que sale por la mitad de precio al erario público", dijo. "Lo de Heredia es una salida de tono", añadió, emplazándolo a visitar centros como el de las Misioneras Cruzadas, la Ciudad de los Niños, La Goleta o Salesianos.

Asimismo, subrayó la necesidad de que la educación cuente con un consenso general y que "no esté al albur del partido que gobierne en cada momento". "Debemos remar todos a una", añadió. Y en esta línea, insistió en que el alumnado de los centros concertados viene determinado por el entorno. "Si el centro está ubicado en un barrio socioeconómico de clase media-alta irán los que viven cerca y si se va a un extrarradio o a un barrio más humilde encontrará niños de familias que viven allí", sostuvo.

Para el representante del sindicato mayoritario en la enseñanza privada concertada en la defensa de profesores y personal no docente, el FSIE, José Miguel Fernández, "es una provocación" por parte del senador socialista. "Creo que no debemos entrar porque todo el mundo sabe que la concertada no es una enseñanza de ricos ni de pijos", comentó.

Hubo también contestación del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien calificó de "absolutamente hipócrita" lo manifestado por Heredia. "Que pregunte a qué colegio lleva a sus hijos o dónde estudió Sánchez, en un colegio concertado; el socialismo intenta engañarnos pero no siempre va a poder engañarnos; basta ya de intervencionismo socialista que tanto daño ha hecho a Andalucía", dijo.