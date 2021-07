La pandemia da salida laboral a casi todos los enfermeros recién titulados en Málaga

Acabar la carrera y tener trabajo de inmediato. Esa ha sido la suerte, este año de casi todos los enfermeros recién titulados. Una situación que no se daba desde hacía más de 20 años y que es la antítesis de lo que ocurrió tras la crisis de 2008 cuando la mayoría hacía las maletas y se iba al extranjero porque en España no conseguía un empleo. La razón de la inusitada demanda de estos profesionales es la pandemia, que requiere de manos para cuidar hospitalizados, vacunar, hacer PCR y realizar rastreos para aislar contactos estrechos. El lado malo de esta contratación es que, en gran parte de los casos, tiene fecha de caducidad una vez que se acabe el verano.

A finales de junio terminaron en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga (UMA) 165 estudiantes. Desde entonces ya son enfermeros. “Normalmente, cuando salen los contratan para sustituciones de verano. Pero no a todos. Pero este año, entre las vacaciones, la pandemia y la vacunación, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha tenido que hacer más contrataciones. Algo que no ocurría desde hacía muchos años”, explicaba la decana de la Facultad, Noelia Moreno.

Conocida la necesidad de enfermeros por la situación epidemiológica, la UMA aceleró la expedición del pretítulo de los recién titulados. En 24 horas tuvieron el certificado de que habían finalizado la carrera. Y de ahí, estos jóvenes tramitaron ipso facto su colegiación. “Todo se hizo en tiempo récord en colaboración entre la UMA y el Colegio de Enfermería para que se pusieran disponibles en el SAS lo antes posible”, señaló Moreno.

La buena noticia es que de inmediato tuvieron empleo. La mala, que se debió a la crisis sanitaria del Covid. “Esta situación ha puesto en valor la Enfermería. Esperemos que puedan estar luego contratados no por la pandemia, sino para mejorar los cuidados de la población”, reflexionaba la decana.

El presidente del Colegio de Enfermería, Miguel Carrasco, se alegraba de esta rápida salida laboral de sus ya compañeros. “Es bueno porque todos salen contratados, pero durará lo que dure este incremento de la contratación por la pandemia”, advertía.

Carrasco puntualizaba que han sido contratados hasta finales de octubre, un mes más que en veranos anteriores. “Por cuatro meses. En Cataluña, en cambio, han sido contratados por seis, hasta finales de diciembre”, explicaba. Este corto periodo de cuatro meses de contrato ha hecho que algunos profesionales hayan optado por irse fuera de la comunidad autónoma, donde le ofrecían una relación laboral algo más larga.

La entrada de estos profesionales en el mercado de trabajo ha sido fundamentalmente en la sanidad pública. Con tanta demanda de enfermeros en este ámbito, la mayoría se ha decantado por esta opción en detrimento de la privada.

Pero Carrasco arremetía contra la precariedad y la falta de fidelización hacia profesionales que la pandemia ha demostrado que son muy necesarios. “Otros veranos el SAS los contrataba por julio, agosto y septiembre. En esta ocasión es un mesecillo más. Pero son contratos precarios, con condiciones nada apetecibles. Así que ante el mejor postor en otras comunidades autónomas, se van”, advertía.

En el verano de 2020 no hubo tanta contratación porque aún no había llegado la vacuna. Este año, en cambio, se ha incrementando de forma importante la demanda porque la campaña de inmunización coincide con las vacaciones.

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería, Juan José Sánchez, se felicitó de que acaben la carrera y “se incorporen al mercado labora y no a las listas del paro”. Pero, como Carrasco, remarcó que son contratos “para cuatro meses”.

Sánchez insistía:“La pandemia ha demostrado las flaquezas del sistema sanitario público y mi queja es que la Consejería de Salud no toma medidas a medio y largo plazo”. Recordó que hay unos 8.000 enfermeros españoles trabajando en el extranjero; buena parte de ellos, de Andalucía. “La Consejería de Salud no ha dado ni un paso para captar a esos profesionales que estarían encantados de volver. La Administración se excusa a la hora de contratar en que no hay profesionales en bolsa, pero no ha hecho absolutamente nada para encontrarlos. Lo único que ha hecho es sobrecargar a los trabajadores y que sean los profesionales los que le saquen las castañas del fuego en esta pandemia”.