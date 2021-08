Los pantanos entran en el ecuador del verano por debajo del 50% de capacidad

Las escasas lluvias de primavera no consiguieron enmendar la tendencia a la baja de la pluviometría malagueña de cara al verano. El pasado año hidrológico logró salvarse pero sin un remanente que cubriese el siguiente en caso de que fuese seco. Es lo que ha ocurrido. Actualmente, los pantanos de la provincia acumulan 306 hectómetros cúbicos, lo que supone un 49,68% de su capacidad. Esta misma semana, el agua embalsada era de 385 hectómetros cúbicos, la equivalente a un 62,5%. Hace una década, en esta última semana de julio retenían 424 hectómetros cúbicos, esto es, el 68,86% de su cabida. Casi veinte puntos más que este verano.

“Esta situación es la normal en verano de clima Mediterráneo. Eso sí, refleja la dinámica de cambio climático a la que estamos asistiendo a nivel mundial, y a dos factores locales como son el consumo de agua por incremento de población y el del regadío”, expone, José Damián Sinoga, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga. “Es evidente que se están produciendo anomalías térmicas, de hecho están siendo continuas las olas de calor, y en Málaga, el terral ya ha aparecido en tres ocasiones. Además, en verano se produce también el fenómeno de la evaporación. El problema, y serio, será cuando llegue septiembre y octubre sin lluvias”, advierte Sinoga.

El que muestra mejores índices, en datos porcentuales es el de La Concepción con un 74,19% de los 62 hectómetros cúbicos que tiene de capacidad; Conde Guadalhorce con un 59,09%, de los 66 hectómetros cúbicos que podrían alcanzar. Le sigue Guadalhorce–Guadalteba con un 54,12% de los 279 hectómetros cúbicos totales; el Limonero y Casasola con un 54,5% de los 22 hectómetros cúbicos de vaso. “Con estos embales –excepto Guadalhorce Guadalteba– lo que ocurre es que tienen una capacidad muy pequeña y una gran demanda de agua ya que abastece la Costa del Sol. Se llenan pronto pero también se vacían ya que tienen una población flotante que se puede multiplicar por cuatro”, recuerda el catedrático de la UMA enfatizando sobre los riesgos hídricos que genera el turismo.

“En la costa de la Axarquía, sin embargo, el alto consumo proviene de los riegos. No hay que satanizarlo, sólo que como con el consumo que se hace en la otra costa derivado del turismo, hay que optimizar este recurso que no sobra. No hay que malgastar el agua”, aporta Sinoga.

Así el que se encuentra en peor situación, es el de La Viñuela con 46 de los 165 hectómetros cúbicos de capacidad que tiene. Esta cifra representa un 27,88% de su volumen total. En la misma semana del año anterior tenía 35,76%; y hace diez años 59,33%. De ahí, que el sistema Viñuela Axarquía haya entrado en situación de “excepcional sequía”.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó a mediados de junio el decreto que regula los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión del agua en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de la región. Además de a esta comarca malagueña afecta al Condado de Huelva (Embalse de Corumbel Bajo) y al Sistema de Explotación Barbate (embalses de Barbate y Celemín).“Todos tenemos que concienciarnos en hacer un buen uso del agua porque somos víctimas y agentes. Las administraciones son responsables de actuar, y antes que llevar a cabo una dinámica sistemática de intercambio de agua entre territorios, hay que abogar por el vertido cero con las aguas recicladas”, defendió el catedrático de Geografía Física.