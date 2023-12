Una pediatra denuncia amenazas y coacciones de una mujer sobre cómo debía atender a su hijo

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha informado este miércoles de la supuesta coacción sufrida por una facultativa por parte de una mujer que acudió a la consulta de Pediatría al centro de salud de Carlinda, en la capital malagueña, sobre la forma en la que atender a su hijo. La médica ha presentado denuncia.

Según han indicado desde el SMM en un comunicado, la mujer acudió sin cita pero la pediatra encontró un hueco y atendió al niño. Mientras lo auscultaba, la madre le indica a la facultativa que no le parece bien que utilizara la linterna del teléfono móvil, "que para la profesional es más provechoso, en lugar del foco de la consulta".

Seguidamente, supuestamente "le obligó a que le explorara los oídos" y al descartar la médica ningún tipo de gravedad, le prescribió una medicación; aunque la madre "le ordenó que debía seguir examinándolo para descartar otros posibles problemas de salud que al parecer el niño no presentaba".

La facultativa le explicó que no era necesario al encontrarse bien y sin ningún tipo de dolencia, pero, según el SMM, "la mujer reaccionó con gritos, coacciones", y frases como: "No me provoques que no sé lo que puedo hacer contigo", además de "amenazas y humillaciones en una actitud muy violenta", por lo que avisaron a la Policía Nacional.

La pediatra ha interpuesto una denuncia y se encuentra a la espera de la resolución, han apuntado. Este sindicato ha convocado este miércoles una concentración, donde han lamentado "este y otros actos violentos que se producen contra los profesionales sanitarios".

Así, han mostrado su sorpresa por "el incremento de las agresiones que se acumulan en este año a pocos días de concluir, que ya superan la treintena en la provincia de Málaga, con lo que prácticamente duplica las cifras de 2022".

Asimismo, desde el SMM han asegurado que continuarán "exigiendo al SAS más medidas de prevención, contratación de vigilantes de seguridad en los centros de salud y campañas de concienciación a la ciudadanía para que esta lacra no se instaure en la sociedad".