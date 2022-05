Pediatras prevén un aumento de virus infantiles tras la eliminación de las mascarillas

El uso de la mascarilla para contener al Covid tuvo un efecto colateral positivo: también provocó un descenso del resto de las patologías infecciosas respiratorias, tanto en adultos como en niños. Por lo tanto, los pediatras prevén que ahora que se ha eliminado la obligatoriedad de los cubrebocas en interiores, los virus infantiles típicos se irán incrementando. Entre ellos, el que causa la bronquiolitis, el virus respiratorio sincitial (VRS).

De modo que sospechan que poco a poco se irá recuperando la normalidad, también en ese sentido. Es decir, que la tasa de contagios se irá elevando hasta niveles similares a los de antes de la pandemia. No obstante, el jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga, Manuel Baca, cree que incluso puede que “la situación sea mejor”, con algo menos de impacto de los virus, ya que “la gente ha aprendido la lección con el Covid” de protegerse con la mascarilla, lavarse más las manos y mantener cierta distancia social, sobre todo en aglomeraciones.

“Poco a poco volveremos a niveles de infecciones precovid y no parece que a niveles preocupantes”, sostiene el facultativo de ese hospital. Baca apunta que aunque el fin de la obligatoriedad de la mascarilla pueda favorecer la mayor circulación de los virus, su uso sistemático en la actualidad, con los datos epidemiológicos existentes, “parece exagerado”. Además, recordó que con la situación actual, la Asociación Española de Pediatría (AEP) comparte esa retirada.

El pediatra destaca que para el desarrollo psicológico de los niños y de su afectividad, también es importante ver las caras y dar besos sin mascarillas. Recuerda que hay pequeños “de dos o tres años” que casi no han vivido una realidad sin cubrebocas. Así que el mensaje que da a los padres es que no se angustien porque ahora se produzca un incremento de los virus hasta alcanzar niveles como los de antes. “Deben estar vigilantes, pero no alarmados”, aconseja.

También apunta que en estos dos años se han producido avances científicos no sólo contra el Covid. También contra el virus respiratorio sincitial. Ya está pendiente de autorización por la Agencia Europea del Medicamento por vía de urgencia una vacuna contra el VRS. Luz verde que se espera de forma inminente. Y avanzó que cuando este fármaco tenga vía libre, los pediatras pedirán su inclusión dentro del programa de inmunización infantil.

El virus sincitial causa síntomas similares a un catarro en adultos. Pero en lactantes puede provocar una afectación respiratoria aguda, con bronquitis o neumonía. El VRS provoca el 80% de las bronquiolitis y es la principal causa de los ingresos hospitalarios de bebés en España.

Según coincidieron pediatras y epidemiólogos en un encuentro organizado por el laboratorio Sanofi en Barcelona, en el otoño-invierno 2020-2021 el Covid “monopolizó” las infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, en la pasada temporada 2021-2022, el VRS volvió a circular. Incluso registró un comportamiento atípico con un pico de casos durante el verano. Este es un patógeno respiratorio común y muy contagioso que normalmente circula en la época de frío. De ahí que los picos que se produjeran la pasada primavera y el último verano fueran excepcionales.

Para Baca, lo esperable es que los virus –ahora sin las mascarillas– vayan subiendo hasta niveles precovid y que aquellos que son habituales de las épocas de frío también retornen a los meses de otoño e invierno. En todo caso, su recomendación a los padres es lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones y usar mascarilla si se se tiene sospecha de estar contagiado o cuando se vaya a estar en contacto con una persona vulnerable.