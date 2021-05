Advierten de "la peligrosidad del 96% de las vías ciclistas en Málaga"

El PSOE y Ruedas Redondas han criticado "la peligrosidad del 96% de las vías ciclistas de la ciudad de Málaga" y han recriminado al Ayuntamiento que "sólo el cuatro por ciento de nuestras vías son ciclables". Por ello, han pedido "medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos que apuestan por la movilidad sostenible en sus desplazamientos, porque la bicicleta no es solo deporte del fin de semana".

Así lo ha manifestado el concejal del PSOE Jorge Quero, durante una reunión con el presidente de Ruedas Redondas, José Luis Martín, al tiempo que también han hecho un llamamiento "para la 'bicifestación', que tendrá lugar el próximo domingo 9 de mayo a partir de las 11.00 en la explanada del Puerto de Málaga" y que llegará hasta el distrito Málaga Este, al barrio de El Palo, y de vuelta al Ayuntamiento de la capital. Lo harán "frente a quienes quieren cargarse la poca movilidad sostenible que hay en nuestra ciudad", ha defendido Quero.

En la actualidad, "sólo el cuatro por ciento del espacio público de nuestra ciudad es ciclable, sólo un cuatro por ciento de nuestra red es segura para ciclistas", ha dicho Quero y ha señalado que la convocatoria que pretende "concienciar sobre la necesidad urgente que hay en Málaga de unos carriles bici segregados del tráfico a motor, para que las personas que eligen moverse de manera respetuosa con el medio ambiente lo hagan con todas las garantías de seguridad".

También ha confirmado la asistencia "de un nutrido grupo de concejales del grupo socialista, que vamos a pedalear junto a miles de ciudadanos, estamos seguros", atendiendo a la asistencia multitudinaria que tuvo esta misma manifestación en el mes de febrero, más de 8.000 personas, para pedir una ordenanza "seria y rigurosa que permita conciliar la seguridad con la reducción de emisiones contaminantes".

"Aquí hay dos posturas enfrentadas. La de un alcalde del siglo pasado, que tras 26 años de gobierno del PP se ha estancado en la movilidad del XIX. Y la de decenas de miles de malagueños y de malagueñas que usan la bici u otros vehículos de movilidad para hacer su vida diaria, como ir al trabajo, hacer la compra o llevar al colegio a sus hijos".

En este punto, el concejal socialista ha recordado que "la ciudadanía nos ha dado una lección de compromiso con el medio ambiente, y debemos adaptar las normativas municipales para permitir estos usos sostenibles del transporte", en una clara alusión "a una nueva ordenanza de movilidad que sigue mirando al coche como el astro rey en nuestra ciudad".

Por su parte, José Luis Martín ha advertido de que "cada día son menos las personas que circulan en bici de manera segura por Málaga, luego necesitamos una red de carriles bici segregada". "Esto es una petición histórica, pero es que ahora se ha convertido en algo urgente", ha reclamado, al tiempo que ha señalado que "la nueva ordenanza de movilidad ha hecho un gran daño, porque la expulsión de los vehículos de movilidad personal de las aceras no ha venido acompañada de alternativas, no había un plan B, que es la creación de vías segregadas del tráfico pesado".

Manifestación de bicis

Por eso, ha continuado, "esperamos que la ciudadanía vuelva este domingo a salir a la calle con su bici, a partir de las 11.00 horas en la Explanada del Puerto de Málaga", ha apuntado Martín.

Por otro lado, el presidente de la asociación Ruedas Redondas, colectivo convocante de la bicifestación, ha lamentado que "cada vez hay menos bicicletas en las calles y las personas vulnerables están dejando de montar porque tienen miedo a ser atropelladas, porque nunca han coincidido con el tráfico pesado y se ven completamente indefensos".

Martín ha recordado que "nuestro colectivo no se va a quedar de brazos cruzados, esto es el principio", ya que la convocatoria de esta tercera movilidad en lo que va de 2021 han venido acompañadas del intento de tumbar la nueva ordenanza de movilidad por la vía judicial, porque, a su juicio, "parece que el alcalde y su concejal de movilidad han cerrado la vía de la negociación y no quieren reconocer que ir en bici no es un deporte de los fines de semana, sino una forma de movimiento al que deberían irse acostumbrando", ha rematado.