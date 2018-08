Damba Amara es de Guinea Conakry y tiene 28 años. Llegó Málaga hace unas semanas en patera tras nueve meses de viaje, del que aseguró que "lo peor no ha sido la falta de comida y agua, sino los secuestros" que sufrió durante el trayecto. Damba decidió abandonar su país "por miedo" cuando salió de prisión. El motivo de su encarcelamiento fue haber dejado embarazada a su novia de entonces, cuando ambos tenían 16 años. El padre de ella era un alto cargo en el ejército y como castigo le privó de su libertad durante dos años.

Se mudó de pueblo con su madre por miedo a las represalias, pero finalmente acabó trasladándose a Malí porque la joven volvió a quedar en cita, pero esta vez de otro chico. Damba temía que lo hicieran preso de nuevo. Una vez en el país vecino, donde permaneció cuatro años y trabajó descargando pescado, tomó la decisión de empezar a ahorrar para llegar a Europa. "Coincidí con un amigo y fuimos compañeros de viaje" . Ambos tenían la ilusión de salir de África para tener un futuro.

El siguiente destino fue Argelia, allí llegó lo peor. Damba y su amigo fueron secuestrados en la frontera. "Hemos sufrido muchísimo, porque hemos cruzado el desierto y hay días en los que no hemos comido ni bebido", relata el joven guineano, que asegura que lo peor no fue la falta de hidratación o alimento, sino las detenciones y secuestros que han ido sufriendo durante el camino. "Tuvimos que llamar a nuestras familias para el rescate. El precio fue entre un millón o dos millones de la moneda local, unos 100 o 200 dólares al cambio".

"A los tres días nos liberaron, pero durante ese periodo estuvimos en una celda unas 20 personas, no podíamos sentarnos porque no cabíamos todos y tan solo nos daban por la mañana un trozo de pan con algo raro para untar que no sabíamos qué era".

"El resto del camino tampoco fue fácil", puntualiza Damba, que relata que en la frontera entre Argelia y Marruecos hay una situación crítica. "Si los militares marroquíes te atrapan saltando la valla o esperando una patera, te mandan de vuelta a Argelia y vuelta a empezar".

Cuando Damba consiguió entrar en Marruecos se asentó en un bosque de Nador, donde hay una especie de campamento que han levantado las personas que están de tránsito allí, esperando el día que le den luz verde para cruzar el Estrecho. Allí, los militares "limpian" el bosque de madrugada y tienen que subir a una colina para que no sean devueltos a Argelia. "La situación es dramática. Hay hombres, niños y mujeres, algunas embarazadas y he visto como daban a luz allí, y nosotros mismos hacíamos pequeñas chabolas para que pudieran parir y sobrevivieran".

En Nador había personas con títulos universitarios, con una formación que compartieron meses de su vida con Damba, y fue con algunos de ellos con los que se subió a la patera para llegar a España. Un total de 56 personas embarcaron. Tuvieron que desembolsar 2.000 euros. "Cada uno pagó lo que pudo. Unos 100 euros y otros 300" .

"Pagamos cuando subimos a la patera para así evitar que nos estafaran" mantuvo el joven, que recordó las dificultades y el pánico que tuvieron en alta mar. "Nos quedamos parados en mitad del mar cuando llevábamos 11 horas, y no paraba de entrar cada vez más agua. Además, no veíamos tierra a nuestro alrededor por lo que dudábamos si íbamos en la buena dirección. Dimos por hecho que nos habíamos perdido".

Un rayo de esperanza les inundó cuando un barco de Salvamento Marítimo se acercó hasta la embarcación. "Nos salvaron a todos y cuando subimos al barco hubo personas que comenzaron a bailar y a gritar de felicidad".

Ahora Damba quiere formarse y ser fontanero. Gracias a Cruz Roja tiene donde dormir y comer. "Me gustaría trabajar, para así empezar mi futuro aquí es España y traer a mi familia, pero todo eso dependerá de cuando tenga los papeles en regla", explica. El joven no entiende la posición que ha tomado el Gobierno italiano respecto a la inmigración: "Cuando alguien se juega tanto la vida es por algo. Cada día está en juego la de muchas personas". "Si alguien decide subirse a una patera en alta mar, tiene dos opciones: seguir viviendo o morir. Yo quiero sobrevivir".