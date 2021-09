"Hemos perdido muchas especies únicas en el mundo" en el incendio de Sierra Bermeja

Si algo dejan claro los expertos es que hay que ser prudentes en los diagnósticos y que hay que esperar a que se controle, primero, y se extinga, después el incendio para poder evaluar con todas las cartas sobre la mesa y los datos con los que analizar las consecuencias finales que haya causado el incendio sobre la zona de Sierra Bermeja. También señalan a las especies endémicas como el eslabón que más preocupa por la dificultad de su recuperación una vez perdida, "hemos perdido muchas especies únicas en el mudo", sentencian. El otro elemento diferencial que puede generar el incendio es la incidencia en el clima a varias escalas: en este punto será de vital importancia cuánto y cómo llueva de aquí a que termine el año.

“Lluvias torrenciales podrían llevar a que los niveles de recuperación sean unos u otros”, aclara José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga y experto en incendios forestales. A esta idea se suma Enrique Salvo Tierra, catedrático en Botánica de la UNIA, “por la situación de Sierra Bermeja cerca del Estrecho de Gibraltar es muy probable que lleguen borrascas muy cargadas que deriven en lluvias torrenciales, esto puede hacer que, además, parte de los sedimentos acaben en el mar de Alborán, con lo que eso conllevaría”.

Apunta también en esa dirección Artemi Cerdà, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valencia y uno de los mayores expertos en incendios a nivel mundial: “Si la torrencialidad es alta y el suelo está desnudo va a provocar una alta de erosión. Esperemos que las lluvias no sean fuertes, porque pueden generar inundaciones”. Cerdà avisa de que hay que aprender a vivir a con los incendios, siempre que su recurrencia no sea excesiva, “los incendios son normales del bosque mediterráneo, no se pueden evitar como no se puede evitar que llueva”.

Si cambiamos la mira de las consecuencias a las causas, pese a la posible intencionalidad de este incendio en particular, los expertos hablan de la despoblación del campo como uno de los principales factores de riesgo en el aumento de incendios.

“Si los lugareños que conocían el campo y hacían quemas controladas en épocas y lugares que no eran peligrosas ya no están, se acumula más combustible vegetal en estas zonas”, afirma Ruiz Sinoga. Salvo Tierra asegura que tenemos “el mejor equipo contra incendios del mundo, que es Infoca, pero nos falta saber qué hacer entre incendio e incendio, medidas de prevención como el mantenimiento del bosque mediante fuegos controlados”.

De esta manera cuando se producen los incendios no lo hacen con tanta virulencia y de una manera descontrolada, sin generar consecuencias sobre el clima.

Otro de los lugares comunes a los que apuntan los expertos es que el bosque atempera el clima, “por la alta tasa de humedad que genera, el bosque favorece a que las temperaturas se mantengan estables, por lo que ahora será más normal tener temperaturas por encima de los 50 grados en la costa y perdemos parte del sistema climático que hacía a la Costa del sol tan atractiva, es uno de las mayores catástrofes que se han dado en Málaga”, afirma con rotundidad Salvo Tierra.

La preocupación a medio y largo plazo también abarca el pinsapar, pese a que, hasta el momento, no se ha visto afectado por el fuego más que de manera periférica, preocupa que las altas temperaturas a los que se ha visto expuesto puedan influir en el estado del mismo. “No es sólo el incendio en sí, ahora no va a haber un bosque que atempere y el clima será mas extremo y se pueden dar menos precipitaciones”, afirma Cerdà.

Ruiz Sinoga prefiere mostrarse más prudente, “hasta que no terminen las labores de control y extinción del incendio y siga habiendo 500 personas jugándose la vida, me parece una frivolidad hablar de qué se puede perder o de cómo de grande puede ser la catástrofe”.

En este sentido, desde WWF se ha reclamado un cambio urgente de estrategia de lucha contra el fuego para evitar desastres el de Sierra Bermeja. “Es necesario actuar para estar mejor preparados para el nuevo escenario de incendios extremos, poniendo en marcha una ambiciosa política de prevención que ponga la gestión del territorio en primer plano”, advirtieron.