Familiares piden un plan de choque para la salud mental en la provincia de Málaga

Para Afenes, el plan de choque debe incluir también una ampliación de las plazas concertadas para media y larga estancia que el SAS tiene con el Hospital San Juan de Dios . En la actualidad asciende a medio centenar. Acosta aclara que esa cifra es para toda Andalucía. “Es una cantidad absolutamente insuficiente y es necesario duplicarla”, sostiene. La asociación lleva casi una década pidiendo esta mejora de cara a incrementar los recursos, pero hasta ahora no ha tenido éxito en su demanda.

Afenes estima que “como poco” faltan 40 plazas de casas-hogar

En el plano social, los familiares de personas con trastornos psiquiátricos también demandan más plazas de casas-hogar y de viviendas tuteladas. Estos son recursos para quienes sufren una enfermedad mental y no viven con su familia. En la provincia hay unas 120 plazas de casas-hogar. La Asociación de Familiares con Enfermos de Esquizofrenia estima que “como poco” serían necesarias otras 40 más. Desde Afenes también se plantea la conveniencia de un Pacto Andaluz por la Salud Mental. En este sentido, se recuerda una moción aprobada por unanimidad en el Pleno de la Diputación provincial el 11 de noviembre de 2015 en el que se instaba a ese acuerdo. Pero el pacto “todavía no ha firmado”, según denuncia el presidente de Afenes, Miguel Acosta. Desde esta organización también se solicita que se potencie la Fundación Malagueña de Tutela, institución se hace cargo de aquellas personas con trastornos psiquiátricos que están incapacitadas y no están tuteladas por sus familiares. Acosta recuerda que la salud mental está protegida y considera una prioridad en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía.